CHP'li Ayhan Barut: Şimdi de sıfır gümrükle ayçiçeği ithal edecekler

CHP Adana Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, soğan, domates ve patatesin ardından şimdi de sıfır gümrük vergisiyle ve 'tohum' adı altında 100 bin ton ayçiçeği ithal edilmesi kararına tepki gösterdi. Temmuz ayında ayçiçeği hasadının başlayacağını anımsatan Ayhan Barut, "Yerli üretimi desteklemek yerine 'Yerliyiz, milliyiz' diyerek halkı kandırmaya çalışanlar, hasat dönemi yaklaşırken çiftçimizi yine mağdur edecek. Ne zaman üreticimizi düşüneceksiniz?" dedi. Ekim yapılan alana toplam 3 bin ton tohumun yettiğini dile getiren Barut, “Tohum adı altında 100 bin ton ayçiçeğini sıfır gümrükle ithal edip tam hasat döneminde piyasaya sürerek üreticilerimizi mağdur etmeyi amaçlıyorlar” dedi.

"ÜRETİCİLERE BÜYÜK BİR DARBE VURULUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan ve sıfır gümrük vergisiyle 100 bin ton ayçiçeği ithalatını öngören 'Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar' Resmi Gazete'de yayınlandı. Tarife kontenjanı dönem sonu ise 30 Haziran 2019 olarak duyuruldu. Türkiye'de ayçiçeği hasadının Temmuz ayında başlayacağını vurgulayan CHP Adana Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, "Soğan, patates ve domatesin ardından şimdi de sıfır gümrük vergisiyle 100 bin ton ayçiçeği ithal edecekler. Bu ithalat kararı Temmuz ayında hasat yapacak ayçiçeği üreticilerimize büyük bir darbedir" diye konuştu.

"TAM İTHALAT ZAMANI PİYASAYA SÜRÜLECEK?"

Türkiye'de yıllık ortalama 600 bin hektarda ayçiçeği ekimi yapıldığını anımsatan Barut, "Yağlık ayçiçeği tohumu olarak gösterilmeye çalışılan ithalat kararında yayınlanan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) numaraları incelendiğinde sıfır gümrükle getirilmek istenenlerin tohum değil ürün olduğu ortadadır. Mısır, soya ve pamuk gibi ürünlerde tohum ve ürün ayrı olarak adlandırılıyor ama ayçiçeğinde böyle değil. Tohum ve ürün ayrımının ayçiçeğinde de yapılması gerekiyor. Ülkemizde yıllık ortalama 600 bin hektarda ayçiçeği ekimi yapıldığı düşünülürse kullanılması gereken tohum miktarı da ancak 3 bin ton olur. Bunlar 'tohum' adı altında 100 bin ton ayçiçeğini sıfır gümrükle ithal ederek üreticilerimizi mağdur etmeyi amaçlıyorlar” dedi. Ülkemizde ayçiçeği hasadı Temmuz ayında başlayacağını hatırlatan Barut, “30 Haziran olarak açıklanan tarife kontenjan süresi diğer ürünlerde olduğu gibi 1 ay uzatılır. Yani tam hasat döneminde piyasaya sıfır gümrük vergili ürün sürülerek çiftçilerimizin beklediği fiyatlar oluşmayacak? Yani üretici güç bela ürettiği ayçiçeğinden para kazanamayacak” dedi. (HABER MERKEZİ)

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