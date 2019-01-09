Sırbistan’dan yüzde 100 vergisiz et ve tarım ithalatına tepki geldi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye ile Sırbistan arasındaki uluslararası anlaşma ile Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin yanı sıra 10 bin ton buğday, 15 bin ton ayçiçeği tohumu, 5 bin ton mısır, 5 bin ton soya fasulyesi, 35 bin ton ayçiçeği tohumu yağının yüzde 100 vergi indirimiyle ülkeye getirilecek olmasına tepki geldi.

Türkiye ile Sırbistan arasında uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sırasında söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, anlaşma kapsamında Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin yanı sıra ülkede yetişen pek çok ürünün yüzde 100 vergisiz ülkeye getirileceğini belirterek, CHP olarak anlaşmaya karşı çıktıklarını belirtti.

Son 8 yılda hayvan ithalatının yüzde 125, buğday ithalatının ise yüzde 43 arttığına dikkat çeken Çakırözer, Tarım Bakanı Pakdemirli’nin ‘Paramız var ithal ediyoruz’ sözlerini hatırlatarak, “Madem paramız var gelin asgari ücreti 2 bin 200 lira yapalım. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu ortadan kaldıralım” dedi.

Çakırözer, “Sırbistan’dan vergisiz ithal edilecek ürünler demek, Türkiye’de kendi çiftçimizin, besicimizin rekabet gücünün, üretim kapasitesinin ve iç pazar hakimiyetinin zayıflatılması demektir. Kendi çiftçimize, besicimize zarar demektir” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)