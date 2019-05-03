TEİS’ten aşı uyarısı: Aşı hem bireyi hem toplumu korur

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin, tüm çocukları riske atmış olduklarına dikkat çekerek “Aşılama yapılmadığı takdirde artık ülkemizde görülmeyen hastalıklar tekrar ortaya çıkar” uyarısında bulundu. Saydan, yaptığı yazılı açıklamasında, son yıllarda Türkiye’nin aldığı göçmen sayısının çok fazla arttığını belirterek bunun da aşılanmanın önemini bir kez daha gündeme getirdiğini söyledi.

"AŞI HEM BİREYİ HEM TOPLUMU KORUR"

Saydan, salgın hastalıkların artıyor olmasının, çocukların aşılanmasında hukuki ve vicdani mesuliyetin ailenin inisiyatifinde olmaması gerektiğini gösterdiğine işaret ederek şunları belirtti: “Çocuklarına aşı yaptırmayan aileler, ülkemizdeki tüm çocuklarımızı riske atmış oluyor. Aşılama yapılmadığı takdirde şu anda kontrol altına alınmış hastalıklarla ilgili salgınlar yaşanır, daha fazla çocuk hasta olur ve daha fazla çocuk ve bebek ölümü yaşanır. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak ‘toplumun bağışıklık sistemini’ sağlamak ve sağlıklı toplum olmaktır.” (Ankara/DHA)