Köy halkının tepki gösterdiği taş ocağı projesi iptal edildi

Çaycuma’nın doğa harikası Çayır mağarası etrafındaki 3 bin 133 ağacın kesilerek kalker ocağı yapılması planlanan proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla iptal edildi.

Kültür varlığı olarak tescillenmiş Çayırköy Mağarasına 346 metre yakınlıkta bulunan alana yapılmak istenene kalker ocağı projesi kapsamında 3 bin 133 ağacın kesilmesi ve delme patlatma yöntemiyle yılda 1 milyon 750 bin ton taş çıkartılmak isteniyordu.

Köy halkı yaşam alanlarının kirletilmek istendiğini belirterek kalker ocağı projesine karşı mücadele etti. ÇED toplantısı protesto ederek engellendi. Çaycuma TEMA Gönüllü Sorumluluğu, TEMA Zonguldak İl Temsilciliği, Zonguldak Çevre Koruma Derneği ve Herkes İçin Spor İl Temsilciliği gönüllüleri bir araya gelerek Kalker Ocağı Projesine karşı açıklamalar yaptı.

Çaycuma Güdüllü, Çayır, Kışla, Kadıoğlu, Taşçılı, Kalafatlı köylerinden yüzlerce insan, yaşam alanı savunucularıyla birlikte 30 Nisan günü Çayır Köyü Mağarası önünde toplanarak taş ocağına tepki gösterdi.

Projenin iptal kararının sevindirici olduğunu belirten TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan tarafından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“2 Mayıs günü, daha önceden ilan edildiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda İnceleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Bakanlık yetkilileri Çaycuma Çayır Köyü Kalker Ocağı ve Kırma Eleme tesisi ÇED projesini bir daha başvurulmamak üzere iptal kararı aldı. Bu kararın gerekçesi Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun olumsuz görüşü oldu.

Biz doğa gönüllüleri bu gelişmeden ve iptal kararının verilmesinden çok mutluyuz. Yaşam haklarını ve alanlarını yürekli bir şekilde savunan Çayır ve Güdüllü köyleri Muhtarlarına ve halkına, özellikle köyün bilinçli ve cesur kadınlarına; bilimsel ve tarafsız bir şekilde görüş bildiren Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun değerli üyelerine, bugünkü İDK toplantısında görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine, güç birliği için destek veren tüm doğa gönüllülerine, köy halkının ve bizlerin sesimizi duyurmamıza yardımcı olan basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta doğa kazandı.

Gelecekteki ekoloji mücadelelerinde de böyle güzel sonuçlar almayı diliyoruz. Geleceğe umut yeşertiyoruz” (Zonguldak/EVRENSEL)

Çaycuma'da köylülerden Çayır Mağarası'na kurulacak taş ocağına tepki