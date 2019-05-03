03 Mayıs 2019 08:33

Bağcılar'da iki grup arasında çatışma çıktı, kurşunlar eve isabet etti

Bağcılar'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı, bir kişi yaralandı. Kurşunların isabet ettiği evde iki çocuk ölümden döndü.

Bağcılar'da iki grup arasında çatışma çıktı, kurşunlar eve isabet etti

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan silahlardan çıkan kurşunlardan iki tanesi bir evdeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan iki çocuk ölümden döndü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken 1 kişi ise aranıyor.

    Olay, 22:00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi Asfalt Caddesi 1556. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Birbirleriyle çatışan gruptan 1 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

    "BU NE İLKTİ NE DE SON OLACAK"

    Çatışan tarafların silahlarından çıkan kurşunlardan iki tanesi sokağın başında bulunan Şeref Yıldız'ın evindeki televizyona isabet etti. O sırada evde oyun oynayan 7 ve 10 yaşındaki iki çocuk ölümden döndü. Olayı duyunca evine koşan baba Şeref Yıldız,  yaşananlara tepki gösterdi. Olayla ilgili açıklama yapan Şeref Yıldız, "Çocuklar televizyonda oyun oynuyordu. Dışarıda nasıl bir kovalamaca olmuş biz bilmiyoruz. İki kurşun televizyona isabet ediyor. Televizyonun görüntüsü gidiyor. Çocuk öyle fark ediyor. Annesine 'televizyona bir şey mi oldu' diye soruyor. annesi görünce fark ediyor. Ben de yakın bir yerdeydim. Telefon açtılar. Duyanlar 20'nin üzerinde silah sesi duymuş. Her şeye rağmen şükürler olsun çocuklarıma bir şey olmadı. Bu ne ilkti ne de son olacak. Bu magandaların gerekli cezayı görmediği takdirde bu devam edecek. Benim 7 yaşındaki oğlum burada oyun oynuyordu. Ona bir şey olsaydı benim acımı kimse dindiremezdi" dedi.

    televizyon

    Fotoğraf: DHA

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