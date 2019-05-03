Kadıköy'de işyerine silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy'de tekel bayisine otomobille gelen kişi ya da kişiler iş yerine ateş açtı. Olayın ardından bölgede devriye gezen polis ekipleriyle saldırganlar arasında yaşanan çatışmada biri ağır iki kişi yaralandı.

Olay, Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine araçla gelen kişi ya da kişiler ellerindeki otomatik silahla dükkana ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken polisle saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çatışma sırasında yolda yürüyen iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TEKEL BAYİSİNE ATEŞ AÇMIŞLAR

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süreğine trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşadığı yerde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışma esnasında yerde çok sayıda boş kovan görürken tekel bayisinin yanında bulunan dükkanların bazılarında kurşun girişi tespit edildi. Tekel bayisine daha önceden de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Silah seslerine uyanan bir kişi, "Bundan bir ay önce yani tam olarak hatırlayamıyorum ama burada yine silah atıldı. İlk atılan tabancaydı ama ikinci atılan seriydi. Ben de merak ettim şimdi bir daha ateş edilince onu merak ettim, polislere mi ateş ettiler henüz bilmiyorum" dedi. (İstanbul/DHA)