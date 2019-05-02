02 Mayıs 2019 18:08

TV10 çalışanlarının yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

TV10 çalışanları Kemal Demir ile Kemal Karagöz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dava 10 Eylül 2019'a ertelendi.

TV10 çalışanlarının yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Fotoğraf: Evrensel

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    TV10 çalışanları Kemal Demir ile Kemal Karagöz’ün yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma için Kemal Demir ve ailesi, Kemal Karagöz, TV10 yöneticisi Hüseyin Kelleci, Uluslararası Basın Enstitüsü’nden (IPI) Caroline Stockford ile Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili Avrupa Parlamentosu Rebecca Harms adliyeye gelen isimler arasında yer aldı.

    HAKİMDEN “DOSYAYI SONA ATARIM” TEHDİDİ

    Bir önceki duruşmada basınla problem yaşanması üzerine hakim basın mensuplarını dışarıya çıkarmak istedi ancak avukatlar buna tepki gösterdi. Hakim “Benimle tartışmayın yoksa dosyanızı sona atarım” dedi. Avukat Hüseyin Çalışcı ise “Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz. Biz de savunma vermiyoruz o zaman” dedi. Bunun üzerine hakim duruşmayı öğleden sonra saat 14.00’e attı.

    Öğleden sonra görülen duruşmada avukatlar Seyit Demir ve Hüseyin Çalışcı hazır bulundu.

    “NE ALINDIĞINI BİLMİYORUM”

    İlk olarak savunma yapan sanık Kemal Karagöz, emniyette ve savcılıkta verdiği savunmayı tekrar etti. İddianamede belirtilen hususlarla ilgili bilgisi olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini kaydeden Karagöz, davaya konu olan teknik malzemelerle ilgili kanalın sorumlusu olarak Şükrü Yıldız’ın kendisini arayıp evi yakın olduğu için Dudullu’da bir şirkete ödenecek olan parayı kendinin ödemesini istediğini, bunun üzerine ilk 4 bin dolarlık ödemeyi kendisinin elden yaparak makbuzunu şirkete teslim ettiğini ancak ne alındığını bilmediğini söyledi.

    “UYDU GİDERLERİ HESABIMDAN KARŞILANDIĞI İÇİN HESABIMIN KULLANILMASI NORMAL”

    Sanık Kemal Demir ise TV10’da getir götür işleri dahil, kameramanlık, çaycılık, şoförlük, malzeme alınan yerlere gitme, para yatırma, temizlik gibi birçok işi yaptığını belirterek Suriye’de kurulacak bir televizyon için malzeme alındığı yönünde bilgisi olmadığını kaydetti. Televizyonun uydu giderleri gibi hususlarda kendi hesabından para yatırdığını ve bu işte de hesabının geçmesinin doğal olduğunu ifade eden Demir, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ekledi.

    “SANIKLARI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM”

    SVS Telekom firmasında proje müdürü ve satış temsilcisi olarak çalışan Uğur Kılıç tanık olarak dinlendi. Demir ve Karagöz’ü hiçbir şekilde tanımadığını ve daha önce görmediğini kaydeden Kılıç, ifadesinde şunları söyledi:

    “Ben şirkette çalışırken Deniz Osoy isimli bir şahıs şirketi arayarak TV10’da çalıştığını ve yayıncılıkla ilgili cihazlar almak istediğini söyledi. İlk etapta encoder yani yayın kodlama cihazı alacaklarını söyledi. Firmayı tanımadığım için internetten araştırdım. Gördüm ki Türksat’tan yayın yapan TV10 isimli bir kanal var. Ben de mail üzerinden fiyat teklifi gönderdim. Ama firmayı tanımadığım için ödemenin nakit olarak yapılması gerektiğini söyledim. O da teklifi kabul ettiklerini belirten bir mail attı. Parayı nasıl getirdiklerini hatırlamıyorum ancak muhasebeye girişi yapılmış. Bu cihazdan sonra yayıncılıkla alakalı başka cihazlar da aldılar. Cihazlar büyük olduğu için nakliyeciye teslim edildi. Parası da nakit alındı. O sırada ben izindeydim.”

    Kemal Karagöz’ün avukatı Hüseyin Çalışcı, Karagöz üzerindeki yurtdışı yasağı ve imza yükümlülüğünün kaldırılmasını istedi. Ancak sadece imza yükümlülüğü kaldırıldı.

    Kemal Demir’in avukatı Seyit Demir de Demir üzerindeki yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi ancak kaldırılmadı.

    DAVA 10 EYLÜL’E ERTELENDİ

    Tanıklar Serkan Apaydın ve Mustafa Karakaş hakkında zorla getirilme emri düzenlenmesine, sanık beyanında ismi geçen Şükrü Yıldız’ın zorla getirilmesine, dijital inceleme raporunun gönderilmesi için TEM Şube Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına, sanıkların duruşmalardan muaf tutularak davanın 10 Eylül 2019 tarihine, saat 09.40’a ertelenmesine karar verildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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