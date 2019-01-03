TV10 yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi, 1 yıldır tutuklu

“Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan TV10’un Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin ve TV10 programcısı Veli Haydar Güleç’in de aralarında bulunduğu 15 kişi, tam bir yıldır iddianamelerinin hazırlanmasını bekliyor.

KHK ile kapatılan TV10’un Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin ve TV10 programcısı Veli Haydar Güleç’in de aralarında bulunduğu 15 kişi, Ocak 2018'de BDP siyaset akademilerine yönelik 2014 yılında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Aradan geçen bir yıla rağmen iddianameleri hazırlanmayan tutuklular için Silivri Cezaevi önünde basın açıklaması yapıldı. Tutuklu yakınları ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açıklamada tutuklu gazetecilerin ortak mesajı okundu.

TV10 Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin, programcı Veli Haydar Güleç ve başka bir dosya kapsamında tutuklanan kameraman Kemal Demir’in ortak mesajında şu ifadeler yer aldı: Burada yalnız olmadığımızı biliyoruz. Alevi kurumlarımız, her şeyden önce bir parçası olmaktan onur duyduğumuz Alevi toplumu var. Demokratik muhalefetin ve medyanın bir bileşeni olduğumuzu biliyoruz. Su akıyor yolunu buluyor, koskoca bir özgürlük nehrine dönüşüyor ve ummanlarda buluşuyor. Biz de bu büyük denizlerin içinde birer damla gibiyiz. Bundan dolayı gururluyuz. Nesimi’nin dediği gibi ‘Yeryüzünün halifesine minnet eylemem’. Minnetimiz yok kimseye, iktidara ama dostlarımız ve toplumumuz bizi yalnız bırakmaz, onur duyuyoruz. Sesiniz beton duvarları, demir parmaklıkları, dikenli telleri aştı da geldi bize. (İstanbul/EVRENSEL)

TV10 çalışanları: Tutuklanan arkadaşlarımız bırakılsın

'TV10 çalışanı Kemal Demir serbest bırakılsın'