02 Mayıs 2019 16:15

Yunanistan polisi Pakistanlı mültecileri darbetti

Pakistanlı iki mülteci Yunanistan'da polisler tarafından darbedildi, para ve eşyaları alındıktan sonra Türkiye'ye zorla geri gönderildi.

Yunanistan polisi Pakistanlı mültecileri darbetti

Fotoğraf: DHA

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    Yunanistan'a geçen Pakistanlı iki mülteci Süfyan Muhammed ile Ali Bari, Yunanistan polisler itarafından darbedildi. Mülteciler para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden botla zorla Türkiye'ye gönderildi. 

    DHA'dan Ali Can Zeray'ın haberine göre Edirne'de Meriç Nehri üzerinden lastik botla Yunanistan'a geçen Pakistanlı 26 yaşındaki Süfyan Muhammed ile 18 yaşındaki Ali Bari, Yunanistan polisleri tarafından yakalandı. İki mülteci Yunanistan polisinin kendilerini 2 gün aç ve susuz bıraktığını üzerlerinde paraları ve eşyaları aldıktan sonda darbederek, Meriç Nehri üzerinden zorla bindirildikleri botla Türkiye'ye gönderdiklerini söyledi.

    Sınırda bitkin halde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından bulunan 2 Pakistanlı mülteci, hastanede tedavi edildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne götürüldü. 

    Vücudunda darp izleri olan Süfyan Muhammed, "Pakistan'dan İran üzerinden kaçak yolla Türkiye'ye geçtim. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisi bizi yakaladı. Dövdüler, sonra kampa götürdüler, aramızda hamile kadınlar vardı onları da darbettiler. Çok zulüm edip Türkiye'ye geri gönderdiler. Cop ve sopalarla bizi dövdüler. Yaklaşık 200 kişi vardı kampta bizim gibi bekleyen. Onlarla birlikte hızlı botla 10 kişilik gruplar halinde Türkiye'ye geri gönderdiler" dedi. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: DHA

    Fotoğraf: DHA

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