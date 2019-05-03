03 Mayıs 2019 04:11
Son Güncellenme Tarihi: 03 Mayıs 2019 11:20

Sabahattin Ali’ye saldırıdan Türkçülük Günü’ne

Türkçülük Günü hangi tarihsel zeminde doğdu? Sabahattin Ali’nin katline varan yolda, kara bir kilometre taşı mı döşeniyordu?

GÜNCELLENDİ
Sabahattin Ali’ye saldırıdan Türkçülük Günü’ne

Fotoğraf: Kamu malı

    • Paylaş

    Hakan GÜNGÖR
    İstanbul

    Türkçülük Günü olarak “kutlanan” gün, bir yanıyla Sabahattin Ali’ye yönelik hedef gösteren açıklamalar, iftiralar ve hakaretlerle dolu bir tarihsel zeminde doğdu. Bu öyle bir süreçti ki, Sabahattin Ali’nin katline varan yolda, kara bir kilometre taşı döşeniyordu…

    1944 yılı baharı çok önemli bir davaya sahne oluyordu. Davanın konusu Nihal Atsız’ın, Sabahattin Ali hakkında kullandığı ifadelerdi. Sabahattin Ali, kendisine yönelik saldırı ve hedef göstermeleri akıl almaz boyutlara ulaşan Atsız’ı mahkemeye vermişti. Atsız ise rahattı. Zira “Türkçü” olduğunu açıklamış Başbakan Şükrü Saracoğlu ve o güne kadar tüm faaliyetlerine ya destek vermiş ya da en azından göz yummuş bir iktidar varken bu davanın “siyasi” olduğunu hatırlatıp kurtulacağını düşünüyordu. Ancak farkında olmadığı bir şey vardı; dünyadaki siyasi ve askeri gelişmeler nedeniyle hava dönüyordu…

    Fotoğraf: Kamu malı

    ŞÜKRÜ SARACOĞLU’NUN ‘KAN MESELESİ’

    II. Dünya Savaşı’nın etkileri kuşkusuz Türkiye’yi de vurmuştu. Öyle ki, faşist hareketin Avrupa’da yükselişi, Türkiye’deki ırkçıları da harekete geçirmişti. İktidar uyguladığı denge politikası nedeniyle bazen açık, bazen üstü kapalı şekilde bu hareketlere destek veriyordu.

    Mesela Dönemin Başbakanı Şükrü Saracoğlu 1942’de Mecliste yaptığı konuşmada, “Biz Türk’üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve lâakal (en az) o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir” diyebilmişti.

    Sabahattin Ali ise o yıllarda bir yandan yazmayı sürdürürken bir yandan da ortaokullarda ve devlet konservatuvarında öğretmenlik yapmıştı. Hasan Âli Yücel’in Milli Eğitim Bakanı olması, Sabahattin Ali gibi sol görüşlü aydınların devlet kadrolarında görev yapmasını sınırlı da olsa sağlıyordu. Ancak Türkçüler, solcuları, sosyalistleri apaçık hedef göstermeye başlamıştı.

    Fotoğraf: Hürriyet gazetesi küpürü

    NİHAL ATSIZ’IN KÜFÜR MEKTUPLARI

    Her şey 20 Şubat 1944 Pazar günü, Nihal Atsız’ın Başbakan Saracoğlu’ya yazdığı ve Orkun dergisinde yayımladığı açık mektupla başladı. Mecliste Türkçü olduğunu ifade eden, bunun “kan meselesi” olduğunu söyleyen Saracoğlu, bu açık mektubun muhatabıydı. Nihal Atsız kin dolu mektubunda bazı öğretmenleri, öğrencileri vs. hedef gösterdi, adeta jurnalledi. Atsız bununla da yetinmedi, 21 Mart 1944’te ikinci bir açık mektup yazdı:

    “Bunlar (Sosyalistleri kastediyor), vatan düşmanlarına karşı pek kayıtsız davranan Maarif Vekâleti’nin (Milli Eğitim Bakanlığı) gafletinden faydalanarak mühim yerlere geçmişler ve oradan zehirlerini saçmaya başlamışlardır.”

    Ve mektupta konu Sabahattin Ali’ye geliyordu:

    “(…) Sabahaddin Ali, bugün kültür işlerinin mühim bir mevkiinde, Maarif Vekili Hasan Âli’nin şahsi sempatisi sayesinde, batırmak istediği Türk milletinin parasıyla rahatça yaşamaktadır.”

    Atsız; Pertev Naili Boratav, Sadrettin Celal gibi hocaları da hedef aldığı yazısında, “Mevcut kanunlar kâfi değilse bu bozguncular ocağının kökünü kurutmak için yeni kanunlar yapınız” diyordu. Tüm bunları yaparken gericiliğin olmazsa olmazı cinsiyetçi ifadeler de kullanıyor ve akla zarar örnekler veriyordu:

    “Tövbekâr olmuş bir fahişe, artık namuslu sayıldığı halde, nasıl namuslu ailelerin harimine alınmazsa, eski düşüncelerinden dönmüş olan komünistlerin de devlet harimine alınmamaları gerekir.”

    Nihal Atsız’ın küfür mektubu böyle sürüp gidiyordu. Sabahattin Ali ise harekete geçmeye karar verdi.

    Kamu malı

    SABAHATTİN ALİ’YE SALDIRIP KİTAPLARINI YAKTILAR

    Sabahattin Ali, Nihal Atsız’a hakaret davası açtı. Sabahattin Ali’yi dava açmaya ikna edenlerden birinin bizzat Hasan Âli Yücel olduğu söylendi. Üstelik Sabahattin Ali’nin avukatlığını, CHP’nin gazetesi Ulus’un hukuk müşaviri yapacaktı.

    Dava 26 Nisan 1944’te Ankara’da görülmeye başlandı. Duruşma için iki gün önce Ankara’ya gelen Atsız’ı kalabalık bir grup karşıladı. Aynı kalabalık, mahkeme salonunda da vardı.

    Duruşma esnasında gerilim hiç düşmedi. Sabahattin Ali, “vatan haini” ifadesinin insana yapılabilecek en ağır hakaret olduğunu, bu hakaret nedeniyle halkın ona düşman olabileceğini söyledi. Salonda kışkırtıcı bir hava hakimdi, milliyetçi öğrenciler Sabahattin Ali’nin sözünü slogan ve alkışlarla kesmeye çalışıyordu. Hatta Osman Saffet Serdengeçti adlı öğrenci Sabahattin Ali’ye saldırdı. Bu saldırgan ilerleyen yıllarda Adalet Partisinden milletvekili olacaktı… Karmaşa içinde duruşmaya iki kez ara verildi, sonra da mahkeme davayı 3 Mayıs’a erteledi. İşte sağcıların yıllardır andığı gün, 3 Mayıs 1944’te yaşananlardan sonra belirlenmişti.

    3 Mayıs’taki ikinci duruşmaya polis sağcıları almayınca, sağcılar adliye önünde eylem yapmaya kalktılar. Sonra eylemlerini Ulus Meydanı’nda sürdürdüler.

    Ayşe Hür, “Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan ve Turancılar Davası” yazısında eylemcilerin “Kahrolsun komünistler”, “Kahrolsun Moskova uşakları”, “Çok yaşa Atatürk!”, “Çok yaşa milliyetçi Türkiye!” sloganları atarak yürüdüğünü, vurup kırarak etrafa sataştıklarını ve sonunda Sabahattin Ali kitaplarını yaktıklarını aktarmıştı.

    Hikmet Çiçek’e göre, göstericiler o gün Başbakan Şükrü Saracoğlu’yla görüşmek istedi, talepleri reddedildi; polis ise olayları şiddetle bastırdı. Gözaltı sayısı ise 165’i buldu. Kolu kırılan, yaralanan pek çok gösterici oldu.

    9 Mayıs’taki dava sonucunda mahkeme Atsız’a dört ay hapis, yüz lira para cezası verdi. Hapis cezası ertelendi. Ancak kısa süre sonra Irkçılık-Turancılık davasından cezaevine girecekti.

    Fakat ırkçıların ve antikomünistlerin bir bölümü tutuklu bulunsa dahi Sabahattin Ali için kurdukları tuzakta saatler işliyordu. Sabahattin Ali durumun farkındaydı ve kurtulmanın yollarını aramaya koyuldu. Ancak ırkçıların çektiği pim hapiste olsa bile, bomba dışarıdaydı ve hedef göstermelerin, karanlık planların tahribatı, Nihal Atsız’ın küfür mektuplarından 4 yıl sonra nihai etkisini gösterecek, Sabahattin Ali, yurt dışına kaçarken öldürülecekti…

    STALİNGRAD MUHAREBESİ TÜRKÇÜLERİN
    KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

    II. Dünya Savaşı’nın dönüm noktası sayılabilecek Stalingrad muharebesinde Almanlar yenilgiye uğramıştı. Savaş Almanların aleyhine dönmüştü ve iktidarın Türkçülere bakışı artık aynı olmayacaktı. Ali-Atsız davasından kısa süre sonra İsmet İnönü yaptığı bir konuşmada, “Turancılık fikri, yine son zamanların zararlı ve hastalıklı göstergesidir” dedi; dünyada değişen konjonktüre Türkiye ayak uydurma niyetindeydi. Eski ittifaklar çözülüyordu… Sıra aynı ay içinde Türkçülük-Turancılık davasına geliyordu. Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan, Orhan Şaik Gökyay, Fethi Tevetoğlu gibi ırkçılar tutuklanacaktı…

    Fotoğraf: Kamu malı

    TEVETOĞLU’NUN SABAHATTİN ALİ KİNİ

    Nihal Atsız, Fethi Tevetoğlu gibi ırkçıların saldırıları ve kini Sabahattin Ali öldürüldükten sonra dahi tükenmeyecekti. Tevetoğlu, 1967’de yazdığı, sosyalistlere saldırı ve iftiraların amentüsü sayılacak “Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler” adlı kitabında yazar için “fikri sapık”, “vatan haini”; ölümü için de “sonunda Bulgar sınırını geçerken temizlenecek olan” ifadesini kullanacak kadar ileri gidecekti!

    Sabahattin Ali kimdir, eserleri nelerdir?

    Sabahattin Ali kimdir, eserleri nelerdir?

    ÖNCEKİ HABER

    Adalet Nöbeti devam ediyor: Türkiye basın özgürlüğünde bataklıkta
    SONRAKİ HABER

    Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Kamu emekçileri ile kamu işçileri ortak bir mücadele hattına doğru...

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Majestelerinin STK'leri

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Onlara sınır yok, yoksula sınırda bomba...

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    'Aydınlanma'nın karanlık tarafı!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Internette video yayıncılığına RTÜK mengenesi

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Ekonomi üzerine düşünmek bu denli zor mu?

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Etik
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kuran kursunun pikniğine götürülen çocuklardan 3'ü Murat Nehri'nde boğuldu
    Kuran kursunun pikniğine götürülen çocuklardan 3'ü Murat Nehri'nde boğuldu

    Muş Malazgirt'te köy imamı, Kuran kursundaki çocukları pikniğe götürdü, Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan çocuklardan 3'ü boğularak öldü, 1 çocuk kayboldu.

    Atlas Denim'de sendikal faaliyeti engellemekten 8 kişiye dava açıldı
    Atlas Denim'de sendikal faaliyeti engellemekten 8 kişiye dava açıldı

    Öz İplik-İş Sendikası yöneticilerinin Atlas Denim önünde saldırıya uğramasıyla ilgili darp ve sendikal faaliyetleri engelleme suçundan 8 kişiye dava açıldı.

    Deri, kozmetik, tekstil, plastik fabrikalarının atıklarıyla Ergene zehir akıyor
    Deri, kozmetik, tekstil, plastik fabrikalarının atıklarıyla Ergene zehir akıyor

    Ergene Nehri fabrika atıkları yüzünden zehir akıyor. Yaklaşık 2 bin 500 fabrikanın kimyasal atıkları arıtılmadan Ergene Nehri’ne dökülüyor.

    Cumartesi Anneleri: Adalet bir gün size de lazım olacak
    Cumartesi Anneleri: Adalet bir gün size de lazım olacak

    Cumartesi Anneleri 749’uncu haftada bir araya geldi. Bu haftaki açıklamada 1995 yılında gözaltında kaybedilen Abdurrahim Demir’in akıbeti soruldu.

    Ankara'da düzenlenen "Kamucu yerel yönetimler" çalıştayı başladı
    Ankara'da düzenlenen "Kamucu yerel yönetimler" çalıştayı başladı

    Ekoloji Birliği, Ankara Barosu ve Ekoloji Kolektifi tarafından Ankara’da gerçekleştirilen “Belediyeleri Ekolojik Haklar Temelinde Programlandırma ve Stratejik Plan Hazırlama Forum-Çalıştayı” başladı.

    Gazetecileri fişleyen SETA’nın araştırmacısı Basın Komisyonunda
    Gazetecileri fişleyen SETA’nın araştırmacısı Basın Komisyonunda

    Basın Kartı Komisyonunun üyeleri belli oldu. 9 üyeden ikisi Cumhurbaşkanlığından. Bu üyelerden Zahid Sobacı gazetecileri fişleyen raporu ile bilinen SETA’nın araştırmacı kadrosunda bulunmuş.

    Kazdağları’ndaki ağaç katliamı sonrası ceylanlar kaçmaya başladı
    Kazdağları’ndaki ağaç katliamı sonrası ceylanlar kaçmaya başladı

    Çanakkale Kirazlı köyü Balaban Mevkii’nde, kentin tek ve alternatifsiz su kaynağı Atikhisar Barajı havzası üzerindeki ağaç katliamı sonrası ceylanlar kaçarken görüntülendi.

    TTKD Bilim Danışmanı Erol Kesici: Salda Gölü’ne ayakkabıyla girmek yasaklanmalı
    TTKD Bilim Danışmanı Erol Kesici: Salda Gölü’ne ayakkabıyla girmek yasaklanmalı

    Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, Salda Gölü'ndeki beyaz kumsalın ‘biyominerilizasyon’ sonucu oluşan canlılar olduğunu hatırlattı, “Ayakkabıyla girilmemeli" dedi.

    Messi Copa America’yı eleştirdi, "3 ay boyunca maçlardan men" cezası aldı
    Messi Copa America’yı eleştirdi, "3 ay boyunca maçlardan men" cezası aldı
    Fotoğraflarla, 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
    Fotoğraflarla, 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
    Biz güzel bir aile miyiz?
    Biz güzel bir aile miyiz?
    Sabri Şenevi Sinema Evi’nin konukları engellilerdi
    Sabri Şenevi Sinema Evi’nin konukları engellilerdi
    Emre Mor resmen Galatasaray'da
    Emre Mor resmen Galatasaray'da
    Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı rövanş maçında 1-0 mağlup etti
    Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı rövanş maçında 1-0 mağlup etti
    Alperen Sakin’in babası servis yönetmeliğinin ertelenmesine tepki gösterdi
    Alperen Sakin’in babası servis yönetmeliğinin ertelenmesine tepki gösterdi

    Okul servisinde unutulup hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, servis araçları yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ertelenmesine tepki gösterdi.

    BirGün gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan trafik kazasında hayatını kaybetti
    BirGün gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan trafik kazasında hayatını kaybetti

    Konya Seydişehir'deki trafik kazasında BirGün gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybetti, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir’de yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, 5 kişi hayatını kaybetti
    Balıkesir’de yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, 5 kişi hayatını kaybetti

    Balıkesir’de Kamil Koç firmasına ait otobüste hareket halinde iken yangın çıktı. Yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

    Sudan’da darbecilerle muhalefet anlaştı: Geçici yönetim kurulacak
    Sudan’da darbecilerle muhalefet anlaştı: Geçici yönetim kurulacak

    Sudan'da taraflar, “siyasi krizi sonlandıracak” anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaşıldığını, 39 aylık ortak geçici yönetimi başlatacak anlaşmanın 4 Ağustos Pazar günü imzalanacağını açıkladı.

    Mülteci ve Türkiyeli işçiler: Aynı dili konuşmasam da aynı duyguları yaşıyorum
    Mülteci ve Türkiyeli işçiler: Aynı dili konuşmasam da aynı duyguları yaşıyorum

    Esenyurt'ta metal sektöründe çalışan iki Suriyeli ve bir Türkiyeli işçiyle bir araya gelip Valiliğin Suriyeli mülteciler kararını ve yaşadıkları zorlukları konuştuk.

    İMES işçileri: Zamlar ücretlerimizi mum gibi eritti, böyle daha nereye kadar!
    İMES işçileri: Zamlar ücretlerimizi mum gibi eritti, böyle daha nereye kadar!

    İMES'te çalışan işçiler, son dönemde doğal gazdan gıdaya kadar yapılan zamlar nedeniyle zaten düşük olan ücretlerinin iyice eridiğini, işten atmalarla koşulların ağırlaştığını söylüyor.

    Mersin Şehir Hastanesinde işten atma: Koşullar ağır, ücret "asgari"nin altı
    Mersin Şehir Hastanesinde işten atma: Koşullar ağır, ücret "asgari"nin altı

    Mersin Şehir Hastanesinde 6 işçi "şirkette daralma" gerekçesiyle işten atıldı. İşten atmaların devam edeceği iddia edildi. İşten atılan işçi Evrensel'e konuştu.

    Murat Dağı Ege'nin yaşam kaynağı
    Murat Dağı Ege'nin yaşam kaynağı

    Murat Dağı’nda yapılmak istenen altın işletmeciliğine karşı açılan davada 19 Ağustos’ta yapılacak bilirkişi keşfi öncesi Kütahya Barosu gazetecileri Murat Dağı’na götürerek maden sahasını gezdirdi.

    Yol ayrımındayız, biz işçilerin ne yapacağı belirleyici olacak
    Yol ayrımındayız, biz işçilerin ne yapacağı belirleyici olacak

    Mersin'den metal işçisi, süren toplusözleşmeleri ve yakında başlayacak MESS grup sözleşmesini değerlendirdi. İşçilerin yapacaklarının belirleyici olacağını söyledi.

    Bizim temsilcilerimiz mi bunlar yoksa patronunun mu?
    Bizim temsilcilerimiz mi bunlar yoksa patronunun mu?

    Evrensel'e mektup yazan Autolive işçisi, Emek Partisi'nin sözleşmelerle ilgili dağıttığı bildirinin alınmasına engel olmak isteyen Türk Metal temsilcileine tepki gösterdi.

    Yoksul pazara 100 lira ile geliyor, dolap dolmuyor
    Yoksul pazara 100 lira ile geliyor, dolap dolmuyor

    Kimisi TV programlarında çıkıp "Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim" diyor, kimisi "Ülkede kriz falan yok, hepsi manipülasyon." Peki, kadınlar bu konuda ne düşünüyor?

    Êzidîlerin travması devam ediyor
    Êzidîlerin travması devam ediyor

    Şengal'de, IŞİD tarafından binlerce insanın öldürüldüğü, kadınların kaçılarak köle pazarlarında satıldığı, yüzbinlerce kişinin göçe maruz bırakıldığı Êzidî Katliamı 5’inci yılına girdi.

    Nusaybin’de Bagok Dağı'nda çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralı
    Nusaybin’de Bagok Dağı'nda çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralı

    Nusaybin'de Bagok Dağı'nda HPG'liler ve askerler arasında çatışma çıktı. 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

    Birlikte Yaşamak İstiyoruz bileşenleri: Sınırlar öldürür dayanışma yaşatır!
    Birlikte Yaşamak İstiyoruz bileşenleri: Sınırlar öldürür dayanışma yaşatır!

    "Birlikte Yaşamak İstiyoruz" bileşenleri, İstanbul Valiliğinin kentte kaydı bulunmayan Suriyelileri geri gönderme yönünde aldığı kararı protesto etti, "Irkçılığa hayır" dedi.

    ESHOT ve İZSU'da toplusözleşme coşkusu
    ESHOT ve İZSU'da toplusözleşme coşkusu

    İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT ve İZSU'da çalışan kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşme süreci anlaşma ile sonuçlandırıldı.

    Ekrem İmamoğlu: İhalelerdeki şeffaflık büyük tasarruf getirecek
    Ekrem İmamoğlu: İhalelerdeki şeffaflık büyük tasarruf getirecek

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek tebrik etti.