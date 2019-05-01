Anadolu Efes ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Final Four'da

Euroleague'de (Avrupa Ligi) Anadolu Efes, kendi sahasında Barcelona Lassa'yı mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Final-Four'a (Dörtlü Final) yükseldi.

Çeyrek final serisinin 5. maçında Barcelona Lassa'yı 80-71 skorla deviren ve seriyi 3-2 kazanan Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra Final-Four'a kaldı. Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe oldu.

İlk çeyreği 28-23 geride kapatan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte toparlandı ve devreye 47-42 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de etkili olan Anadolu Efes, final periyoduna 61-57 önde girdi. Son çeyrekte seyircinin de desteğiyle bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, zorlu maçtan 80-71 galip ayrılmayı başardı.

TÜRKİYE'DEN İKİ TAKIM FİNALDE KARŞILACAK

Anadolu Efes, Final Four ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez Türkiyeden 2 takım Final Four'da yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.

Euroleague'de Final-Four (Dörtlü Final) organizasyonu 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleşecek. Final-Four'un diğer ayağında ise Real Madrid ve CSKA Moskova kozlarını paylaşacak. (SPOR SERVİSİ)