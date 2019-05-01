3 milletvekili, işsizlik ödeneği sorunuyla ilgili kanun teklifi verdi

Ekmek ve Gül'ün “İşçi Kadınlar Soruyor, Ekmek ve Gül Yanıtlıyor” köşesinde önceki gün gündeme getirdiği kesilen işsizlik ödeneğinin eski tutardan geri bağlanması sorununun çözümü için CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kanun teklifi verdi.

OKUR, İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN ESKİ TUTARDAN ÖDENDİĞİNİ AKTARMIŞTI

Soruyu soran Ekmek ve Gül okuru, 2016 yılında işsiz kaldığını ve işsizlik ödeneği almaya başladığını aktarmıştı. Hak kazandığı işsizlik ödeneğinin tamamını almadan işe girdiğini belirten okur, 2018 yılının sonunda yeniden işsiz kaldığını yazmıştı. Yasada aranan koşulları sağlamadığı gerekçesiyle yeni işsizlik ödeneği bağlanmadığını belirten okur, 2016 yılında hak kazandığı işsizlik ödeneğinin yeniden bağlandığını iletmişti.

Okur, hak kazandığı ancak kullanmadığı süre kadar işsizlik ödeneği almaya başladığını ancak yeniden bağlanan işsizlik ödeneğinin güncel tutar üzerinden değil 2016 yılındaki tutar üzerinden ödendiğini vurgulamıştı. Okur, “O dönem asgari ücret 1.300 TL, işsizlik maaşı 653 TL idi. Şu an asgari ücret 2.020 TL, işsizlik ödeneği 1.015 TL. Bu hak mıdır? Bunun çaresini nerede arayabilirim?” diye sormuştu.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Okurun sorusunu yanıtlayan Sendika Uzmanı Onur Bakır, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda işsizlik ödeneğinin yeniden bağlanması durumunda işsizlik ödeneği tutarının güncellenmesine ilişkin bir düzenleme olmadığını belirtmişti. Bu nedenle işsizlik ödeneğinin ilk hak ediş tarihindeki tutar üzerinden ödendiğine dikkat çeken Bakır, çok sayıda işçinin yaşadığı bu sorunun tek maddelik bir kanun değişikliği ile çözülebileceğini de vurgulamıştı. Sorunu çözüme kavuşturabilecek bir kanun teklifine yanıtında yer veren Bakır, bu konuda adım atmak isteyecek milletvekillerine de çağrı yapmıştı.

ÇAĞRIYA YANIT GECİKMEDİ

Çağrı üzerine CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dün TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

Kanun teklifi yasalaştığı takdirde işsizlik ödeneğinin yeniden bağlanması halinde işçiye verilecek işsizlik ödeneği asgari ücrete yapılan artış oranında güncellenecek.

Böylece örneğin 2016 yılında 653 TL işsizlik ödeneği bağlanan bir işçi, 2019 yılında yeniden işsiz kaldığı ve 2016 yılında hak kazandığı ancak kullanmadığı süre kadar işsizlik ödeneği almaya başladığında işsizlik ödeneğini 653 TL üzerinden ödenmeyecek. 653 TL, 2016-2019 yılları arasında asgari ücrete yapılan artış oranında güncellenecek ve 2019 yılı için güncel tutara yani 1.015 TL’ye ulaşacak.

Aynı durum daha yüksek bir tutar üzerinden işsizlik ödeneği alan, yani asgari ücretin üzerinde ücret alan işçiler için de söz konusu olacak.

Örneğin 2016 yılında 850 TL işsizlik ödeneği bağlanan bir işçi, 2019 yılında yeniden işsiz kalıp 2016’da hak kazandığı anacak kullanmadığı sürenin işsizlik ödeneğini almaya başladığında, 850 TL’ye 2017, 2018 ve 2019 yıllarında asgari ücrete yapılan artışlar uygulanacak. Böylece 850 TL, 1.321,4 TL’ye ulaşacak.

Kanun teklifine buradan ulaşabilirsiniz. (HABER MERKEZİ)