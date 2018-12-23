23 Aralık 2018 21:02
Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2018 21:34

İşsizlik Fonu'ndan işsize 500 milyon, patrona 1 milyar 200 milyon lira

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, kasım ayında İşsizlik Fonu'ndan işsize 500 milyon, işverene ise 1 milyar 200 milyon TL ödendiğini açıkladı.

İşsizlik Fonu'ndan işsize 500 milyon, patrona 1 milyar 200 milyon lira

Fotoğraf: DHA

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İşsizlik Fonu giderlerinin neredeyse yarısının patronlara yönelik teşvik ve desteklerden oluştuğuna dikkat çekerek, kasım ayında İşsizlik Fonu'ndan işsize 500 milyon, işverene ise 1 milyar 200 milyon TL ödendiğini açıkladı.

    Erdoğdu, İŞKUR tarafından açıklanan Kasım ayı İşsizlik Sigortası verilerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin işveren teşviklerine gittiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

    “İŞKUR verilerine göre, son 3 ayda işsizlik sigortasından yararlanan kişi sayısı 427 binden 524 bine çıktı. Ancak bu artışa rağmen, resmi işsizlerin sadece yüzde 14’ü işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor. TÜİK’in işsiz olarak kabul etmediği mevsimlik çalışanlar, iş bulma umudunu yitirenler gibi grupları da dahil edersek, işsizlik ödeneğinden yararlanan işsizlerin oranı yüzde 8,8’e geriliyor. Katı hak kazanma koşulları ve işsizlik ödeneği süresinin en fazla 10 ayla sınırlı olması, kriz nedeniyle işini kaybeden emekçilerin işsizlik ödeneğinden yararlanmasını engelliyor.”

    FONUN YARISI PATRONLARA GİDİYOR

    Erdoğdu, fon giderleri incelendiğinde, işsizlere yapılan işsizlik ödeneği harcamalarının, fon giderlerinin yüzde 24,9’una kadar gerilediğinin görüldüğünü vurgulayarak, “Kısa Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve Yarım Çalışma Ödeneği dahil edildiğinde bile oran ancak yüzde 25,3’e çıkıyor. Buna karşılık fon giderlerinin neredeyse yarısı denebilecek yüzde 45,2’si işverenlere yönelik teşvik ve desteklerden oluşuyor. Kasım ayı itibariyle bu teşviklerin tutarı 9,5 milyar TL’ye ulaştı. Kasım ayında fondan işsizlere ancak 500 milyon TL işsizlik maaşı ödenirken, işverenlere verilen teşvik tutarı ise 1 milyar 200 milyon TL. Oysa içinde bulunduğumuz kriz döneminde işsizlik sigortasını hak kazanma koşullarının gevşetilmesi, işsizlik ödeneği süre ve miktarının artırılması acil bir ihtiyaç haline geldi. İşsizlik Fonu en kısa zamanda asıl işlevine kavuşturulmalı ve özellikle içinde bulunduğumuz kriz döneminde işsiz vatandaşlarımızın en azından asgari yaşam ihtiyaçlarını gidermesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

    TEŞVİKLERİ HALKA AÇIKLAMIYORLAR

    İşsizlik Sigortası Fonu’ndan patronlara, “İlave İstihdam Teşviki”, “Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki”, “Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki”, “İşbaşı Eğitim Programı Teşviki” ve “İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik teşvik” ile “Asgari Ücret Desteği” olmak üzere 6 kalemde teşvik ve destek sağlandığını anlatan Erdoğdu bunların istatistiklerinin ise yayınlanmadığına dikakt çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’da açıklanan son verilnin Temmuz ayına ait olduğunu kaydeden Erdoğdu, oyda son aylarda teşviklerin arttığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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