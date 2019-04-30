Sivas'ta 1 Mayıs pankartına engel

KESK Sivas Şubeler Platformunun 1 Mayıs’a çağrı için hazırladığı ve işsizlik, pahalılık, kıdem tazminatı ve zorunlu BES’e karşı taleplerin yer aldığı pankartların sokaklara asılmasına Sivas Belediyesi yetkilileri izin vermedi.

KESK Sivas Şubeler Platformunun 1 Mayıs’a çağrı için hazırladığı iki pankartın Sivas Belediyesi yetkililerince asılmasına izin verilmedi. Yurttaşları 1 Mayıs’a çağırmak için hazırlanan "Emeğin, Barışın, Kardeşliğin ve Özgürlüğün Hakim Olduğu Bir Ülke için Haydi 1 Mayıs’a" pankartı sokaklara asılırken "İşsizliğe, Pahalılığa Karşı Haklarımız İçin Haydi 1 Mayıs’a" ve "Kıdem Tazminatı Gaspı ve Zorunlu BES’e Karşı Haydi 1 Mayıs’a" pankartlarının ise asılmasına izin verilmedi.

1 Mayıs Tetip Komitesi Başkanı Mustafa Akyol, 1 Mayıs mitingi ve öncesinde çalışmaları için Sivas Valiliğine başvurduklarını ve izin aldıklarını, pankartların da bu başvuru yazısında belirtildiğini söyledi. Pankartların asılmasının Sivas Belediyesi yetkililerince engellendiğini belirten Akyol, bu durumun 3 yıldır yaşandığını söyledi. Akyol, bu engellemeye tepki göstererek, "Biz 1 Mayıs hazırlıklarımızı tamamladık, bildirilerimizi dağıttık. Sivas halkı da çalışmalarımıza oldukça ilgi gösterdi. 1 Mayıs herkesin bayramı. Sivas’ta yaşayan işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta Mevlana Meydanı’nda gerçekleşecek mitingimize davet ediyoruz" dedi. (Ankara/EVRENSEL)