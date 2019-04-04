SİBAŞ’ta sendika mücadelesi 97. gününde: Direneceğiz

Aydın Söke’de bulunan konserve fabrikası SİBAŞ Gıda’da sendikaya üye oldukları için işten atılan 81 SİBAŞ işçisinin direnişi 97. gününde kararlılıkla devam ediyor. Tek Gıda-İş üyesi işçiler, mücadelede kararlı olduklarını vurgularken; emek ve demokrasi güçlerine de dayanışma çağrısı yaptı.

‘İŞÇİLERİN YERİNE YENİLERİ ALINDI’

İşçilerden Meral Yıldız, 8 Şubat 2018 tarihinden bu yana işsiz olduğunu belirtti. Kendisiyle birlikte 80 işçinin daha fabrika patronu tarafından işten çıkarıldığını dile getiren Yıldız, işi, emeği ve hakları için 97 gündür direndiklerini vurguladı. Yıldız, işten çıkarılmaların gerekçe olarak makineleşme gösterildiği halde, çıkarılan işçi sayısı kadar yeni alımların olduğunu söyledi. Yıldız, “Yerimize, çevre köylerden işçi alınıyor. Madem makineleşmeye gidildi, o zaman niye yerimize işçi alındı? Çıkarılanların 57’si kadın, 34’ü erkeklerden oluşuyor. Çıkarılan tüm arkadaşlarımız nitelikli işçilerdi” dedi.

‘BİLİRKİŞİYE KARŞI İŞE ALDIĞI İŞÇİLERİ ÇIKARDI’

Fabrika patronunun çevre köylerdeki iş yerlerine haber vererek, çıkarılan işçilerin işe alınmamaları yönünde baskı yaptığını belirten Yıldız, “Fabrikadan çıkarılanların yüzde 80’i şu an işsiz. Geçimlerini sağlamak için tarlada günlük işlere gidip geliyorlar. 80 işçi, 80 ev demektir. Hepimiz işçi ve emekçi insanlarız. Partililerin buraya gelip seçim propagandalarını yapıp gitmelerini değil, gerçekten yanımızda durup hakkımızı savunmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

29 Mart’ta fabrikaya gelen bilirkişinin keşif yaptığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

“Patron sırf bunu bildiği için bizim yerimize aldığı işçilerin çıkışını verdi. Patronların işçileri düşünmediği buradan ortaya çıkıyor. Sırf mahkemede kendini savunmak için önce işe alıyor, bilirkişi keşif tarihi yakınlaşınca tekrar işten atıyor.”

'BURADAYIZ DİRENECEĞİZ’

Halime Ulutaş da fabrikada 4 yıl çalıştıktan sonra işten çıkarıldığını söyledi. İnsanca yaşam koşulları için sendikalaşma kararı aldıklarını kaydeden Ulutaş, patronların kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Patronların kurduğu sistemi ortadan kaldırmak istediklerini söyleyen Ulutaş, “Bizleri makine gibi görüyorlar” dedi. Anayasadan doğan haklarını kullanmak istediklerini belirten Ulutaş, “İşçi sınıfı olarak çok şey istemiyoruz. Sadece kendi emeğimizin karşılığını istiyoruz. İşçiler olarak bir kıvılcım yaktık. Bundan dolayı duyarlı olan her kesimin işçi sınıfına destek olması ve ses çıkarması gerekiyor. Buradayız, direneceğiz” ifadelerini kullandı.

'SIKIŞTIĞI İÇİN VAZGEÇİRTİYOR’

Fabrika patronunun sıkıştığı için işten çıkarılan bazı arkadaşlarını arayarak işe geri alacağı yönünde söylemlerde bulunduğunu dile getiren Ulutaş, “Ama arkadaşlarımız kabul etmedi. Sendikasız işe girip tüm emeklerini boşa çıkarmak istemiyorlar. Sıkıştığı için arkadaşlara ‘Geri gelin davalarınızdan vazgeçin. Biz bir şekilde kaybınızı karşılarız’ diyor. Daha önce de 3 arkadaşımızı sendika üyeliğini geri çekmeleri karşılığında işe aldı. 2 ay sonra aynı arkadaşlar işten çıkarıldı. Bunu gördüğümüz için hiçbir arkadaşımız bu tür teklifleri kabul etmiyor” dedi. (Aydın/MA)