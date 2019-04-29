ODTÜ hazırlık öğrencileri talepleriyle 1 Mayıs alanında olacak: +1

ODTÜ hazırlık sınıfı öğrencileri, kütüphaneden kantin zamlarına birçok soruna değinerek tüm bu sorunlar ve talepleri için 1 Mayıs’a hazırlanıyor. Hazırlık öğrencileri yaşadıkları sorunları anlatırken bir taraftan da 1 Mayıs'a çağrı yapıyor. 1 Mayıs günü saat 10.30'da Sunshine önünde buluşacak öğrenciler, 12.00'da ise AKM önünde olacak. ODTÜ öğrencileri ana pankartının arkasında “Baskılara ve geleceksizliğe karşı özerk üniversite için alanlardayız” pankartlarıyla yürüyecek olan Hazırlık Öğrencileri, tüm öğrencileri 1 Mayıs alanına davet ediyor.

MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNDEN 1 MAYIS SERGİSİ

ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri de 1 Mayıs öncesi fakülte içerisinde fotoğraf sergisi düzenledi.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri yaklaşan 1 Mayıs öncesi Cem Karaca'nın 1 Mayıs marşını fotoğraf atölyesi ile birleştirdi. 1 Mayıs marşından dizelerin yer aldığı mukavvaların altına Gezi Direnişi, 10 Ekim, Flormar Direnişi gibi önemli olaylardan ve ODTÜ'deki çeşitli eylemlerden fotoğraflar koyan öğrenciler, bu yolla ülkedeki sorunları yansıtmayı amaçladıklarını ifade etti. Ülkenin içinde bulunduğu baskı ortamına karşı ses çıkarmak ve demokratik ve özerk üniversite talebine sahip çıkmak için alanlarda olacaklarını ifade eden Mimarlık öğrencileri, tüm öğrencileri krize, işsizliğe, geleceksizliğe ve sömürüye karşı ses çıkarmaya ve alanlarda buluşmaya çağırdı.(Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel