29 Nisan 2019 16:54

Tepeoba'da kapatılan molibden madeni bölgeye zarar vermeyi sürdürüyor

Balıkesir Havran'daki Tepeoba molibden madeni kapatıldı ve rehabilitasyon çalışmaları başlatıldı ancak bu çalışmalar da bölgeye ve halka zarar veriyor

Tepeoba'da kapatılan molibden madeni bölgeye zarar vermeyi sürdürüyor

Kapatılan Tepeoba Molibden madenindeki rehabilitasyon işlemleri de bölgeyi olumsuz etkiliyor | Fotoğraf: EDÇEP

    • Paylaş

    Özer AKDEMİR

    Balıkesir'in Havran ilçesi Tepeoba köyü yakınlarında bulunan ve geçtiğimiz haftalarda kapatılan Tepeoba Molibden madenindeki rehabilitasyon işlemleri de halka sıkıntı veriyor. Rehabilitasyon gerekçesi ile köyün Yenice ilçesi ile bağlantısını sağlayan yol kapatıldı. Köylüler, ilçeye ulaşmak için 15 kilometre daha uzun bir yolu dolanarak gitmek zorunda kalıyor.

    KÖYLÜNÜN YOLUNU KAPATTILAR

    Edremit Çevre Platformu (EDÇEP), madenin rehabilitasyon çalışmalarındaki belirsizlikleri gündeme taşıdı. EDÇEP Sözcüsü Kubilay Saygın, hafta sonu maden bölgesine yaptıkları inceleme gezisi ile ilgili bilgi verdi. Madenin köy tarafındaki girişinin Orman Müdürlüğü tarafından kapatılarak zincirlendiğini aktaran Saygın, kapının yanına girişleri engellemek için de iki hendek açıldığını dile getirdi. Saygın "Yapılması gereken de budur ama Tepeoba'nın Yenice yolu ile ulaşımı da kapanmış bulunmakta. Şimdi Tepeoba'dan Yenice yoluna çıkmak için köylüler, Kalabak Köyü üzerinden 15 km dolaşmak zorunda" diye konuştu.

    ATIK HAVUZU YANGIN SÖNDÜRMEDE Mİ KULLANILACAK?

    Tepeoba Köyü'ndeki Molibden madeni kapatıldı ancak atık havuzunun yangın söndürmede kullanılması riski var | Fotoğraf: EDÇEP

    Basında yer alan bir haberin bazı "çevreci"ler tarafından sevinçle karşılandığını belirten Saygın, "Edremit Orman Müdürlüğü, atık havuzundan numune alıp tahlile göndermiş! Sonuç 'tehlikeli' çıkmazsa, madencilerin vaktiyle sülfürik asit kullandıkları bu havuz, 'yangın havuzu' olarak kullanılabilirmiş! Şimdi, bakalım sonuç nasıl çıkacak? Bir kamu kurumu adına tahlil istenir de, hiç 'temiz' denmez mi ülkemizde?" dedi. Orman İdaresinin "cehennem çukuru" denilen maden açık ocağının güney tarafını "ağaçlandırmaya" başladığını ifade eden Saygın, "Ekilen minik çamların bakalım kaçı tutacak bunların? Peki ya diğer yamaçlar? Onları bilemiyoruz. Ne zaman ağaçlandırılacağı bir muamma" diyerek rehabilitasyon aşamalarının halkla paylaşılmamasını eleştirdi.

    ZEHİR YERALTI SULARINA KARIŞIYOR MU?

    Fotoğraf: EDÇEP

    Madenin açık ocağında toplanan suların turkuaz bir renk aldığını, bunun madendeki asit maden drenajının bir göstergesi olduğunu kaydeden Saygın, "Sanki Maldiv adalarında hissedebilirsiniz kendinizi! Peki burası ne olacak? Belli değil! Doldurulacak mı? Belli değil! Bu asitli, bol madenli su, yeraltı sularına sızıyor mu? Belli değil! Çevre köylerin suyunu veya Havran Barajı'nı zehirliyor mu? Belli değil! Bu işlere bakması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nerede? Belli değil!" dedi.

    "ÖNLEMLER AKILCI DEĞİL"

    Sonuç olarak Orman idaresinin madende bazı önlemler aldığını ancak bu önlemlerin akılcı olmadığını belirten Saygın, "Şimdi, tahlil sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıp paylaşmayacakları önem kazanıyor. Durum nedir, bu eski havuzları, yangın havuzu yapacaklar mı gerçekten? Öte yandan, böyle girişi ve ulaşımı kapatarak, onlarca yılda büyüyecek bir miktar minik çam ekerek 'rehablitasyon' nasıl sağlanacak ki? Yüz yılda mı? İki yüz yılda mı? Ne zaman?" sorularını yöneltti.

    Maden kapandı, çukuru zehir saçmaya devam edecek

    Maden kapandı, çukuru zehir saçmaya devam edecek

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Norveç'te işçi ve emekçiler 1 Mayıs’a hazırlanıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Görkemli, disiplinli ve kitlesel bir 1 mayıs için alanlara!

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Cinsel şiddet

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Peru'da eski başkanın intiharı ve Odebrecht'in yankıları

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA Playoff: Doğu Konferansı eşleşmelerine bakış

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 5

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Hürriyetin parolası: 555K
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: Seçim geride kaldı, hedef 1 Mayıs'a güçlü katılım
    İskender Bayhan: Seçim geride kaldı, hedef 1 Mayıs'a güçlü katılım

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile yerel seçim ve 1 Mayıs'a ilişkin tartışmaları değerlendirdik.

    GÜNCELLENDİ
    DERİTEKS, Tuzla’da yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi
    DERİTEKS, Tuzla’da yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

    Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası, Tuzla Deri Organize Sanayi’deki tüm örgütlü iş yerlerinden işçilerin katılımıyla 1 Mayıs'ı kutladı.

    Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu
    Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefini konuştu.

    Tarımda yeni projeye eleştiri: Adı ‘milli’, sonucu bağımlı
    Tarımda yeni projeye eleştiri: Adı ‘milli’, sonucu bağımlı

    Meslek odaları ve dernekler, "Tarımda Milli Birlik Projesi" adıyla gündeme gelen yeni yapılanma girişiminini eleştirdi.

    Wikipedia’ya tam 2 yıldır erişim yok
    Wikipedia’ya tam 2 yıldır erişim yok

    Wikipedia, Türkiye’de 2 yıldır sansürlü. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Sansür gerekçesi yaptığınız 4-5 sayfaya değdi mi?

    Karan'dan cinsel saldırı savunması: Survivor'da bile bir şey yapmadım
    Karan'dan cinsel saldırı savunması: Survivor'da bile bir şey yapmadım

    Cinsel saldırıdan yargılanan Ümit Karan skandal sözlerle savunma yaptı: Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım.

    Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır
    Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır

    İhraç edilmelerinin yıl dönümünde barış akademisyenleri ve KHK ile ihraç edilenler Diyarbakır'da açıklama yaptı: Barış ve adalet talebi karşılanmalı.

    İspanya’da erken seçimler: Sol hükümet mümkün mü?
    İspanya’da erken seçimler: Sol hükümet mümkün mü?

    İspanya seçimlerinde sosyal demokrat PSOE birinci olurken, aşırı sağcı parti meclise girdi. Hükümet kurma denklemi ise oldukça karmaşık görünüyor.

    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Beşiktaş, liderle puan farkını 3'e indirdi
    Süper Lig'de 30. hafta: Beşiktaş, liderle puan farkını 3'e indirdi
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ hazırlık öğrencileri talepleriyle 1 Mayıs alanında olacak: +1
    ODTÜ hazırlık öğrencileri talepleriyle 1 Mayıs alanında olacak: +1

    ODTÜ hazırlık sınıfı öğrencileri yayınladıkları bir video ile 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı. Mimarlık öğrencileri ise 1 Mayıs sergisi açtı.

    Bağlar Belediye Başkanına istifa çağrısı: Siz YSK’nin kayyumusunuz
    Bağlar Belediye Başkanına istifa çağrısı: Siz YSK’nin kayyumusunuz

    Bağlar’da HDP'li adaya mazbatası KHK’li olduğu gerekçesiyle verilmemişti. Eş Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt ilk meclis toplantısında tepki gösterdi.

    Malatya’da yine evler işaretlendi
    Malatya’da yine evler işaretlendi

    Malatya'da Hacıabdi Mahallesi'nde bazı dairelerin kapıları işaretlendi.

    EMEP İzmir’de 1 Mayıs piknikleri düzenledi
    EMEP İzmir’de 1 Mayıs piknikleri düzenledi

    Emek Partisi İzmir’in farklı ilçelerinde piknikler düzenleyerek işçi ve emekçilere 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı.

    İZSU çalışanları yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi
    İZSU çalışanları yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin Baloçova'daki İZSU Hizmet binasında çalışan emekçiler yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş
    Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş

    Bolu Belediyesinde 6 üst düzey görevi birden yürütüp maaş alan Serkan Ilgaz’ın kız kardeşini de belediyede çalışıyor gibi gösterdiği iddia edildi.

    Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor
    Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor

    135 gündür açlık grevi yapan tutuklulardan 15'i yarından itibaren “ölüm orucuna” başlayacak.

    Öykü Arin için umut dolu hafta
    Öykü Arin için umut dolu hafta

    Lösemi nedeniyle ilik nakli olan Öykü Arin için bu hafta naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek.

    Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar
    Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar

    İstanbul Sancaktepe'de bir ilkokulun yanındaki parkta çökme nedeniyle çatlaklar oluştu. Park kullanıma kapatıldı.

    İzmir'de toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı
    İzmir'de toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı

    İzmir’de toplu ulaşımda 06.00 ile 07.00 saatleri arasında yüzde 50 indirim uygulaması bugün başladı.

    Ekonomide kötümser tablo sürüyor
    Ekonomide kötümser tablo sürüyor

    Ekonomik güven endeksi Nisan ayında önceki aya göre 3,4 puan artarak 84,7’ye yükseldi. Ancak kötümser tablo sürüyor.

    "BAE casusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi cezaevinde ölü bulundu
    "BAE casusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi cezaevinde ölü bulundu

    Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu iddia edilen 2 kişiden biri Silivri Cezaevinde ölü bulundu, intihar ettiği iddia edildi.

    İBB 5 yılda 8 bin 470 kez imar görüşmüş
    İBB 5 yılda 8 bin 470 kez imar görüşmüş

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AKP’de olduğu 2014-2018 yılları arasında İBB Meclisi 8 bin 470 kez rant odaklı imar planlarını görüşmüş. 

    GÜNCELLENDİ
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü

    Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralan Futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti.

    YSK'nin İstanbul için son kararını bu hafta vermesi bekleniyor
    YSK'nin İstanbul için son kararını bu hafta vermesi bekleniyor

    YSK'nin İstanbul için yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili son kararını bu hafta içi vermesi bekleniyor.

    Siyaset Bilimci Sezin Öney: Seçim iptaline taban desteği yok
    Siyaset Bilimci Sezin Öney: Seçim iptaline taban desteği yok

    Siyaset Bilimci Sezin Öney seçim sonuçlarını ve İstanbul seçimine yapılan itirazları Evrensel'e değerlendirdi.