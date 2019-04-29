Tepeoba'da kapatılan molibden madeni bölgeye zarar vermeyi sürdürüyor

Özer AKDEMİR

Balıkesir'in Havran ilçesi Tepeoba köyü yakınlarında bulunan ve geçtiğimiz haftalarda kapatılan Tepeoba Molibden madenindeki rehabilitasyon işlemleri de halka sıkıntı veriyor. Rehabilitasyon gerekçesi ile köyün Yenice ilçesi ile bağlantısını sağlayan yol kapatıldı. Köylüler, ilçeye ulaşmak için 15 kilometre daha uzun bir yolu dolanarak gitmek zorunda kalıyor.

KÖYLÜNÜN YOLUNU KAPATTILAR

Edremit Çevre Platformu (EDÇEP), madenin rehabilitasyon çalışmalarındaki belirsizlikleri gündeme taşıdı. EDÇEP Sözcüsü Kubilay Saygın, hafta sonu maden bölgesine yaptıkları inceleme gezisi ile ilgili bilgi verdi. Madenin köy tarafındaki girişinin Orman Müdürlüğü tarafından kapatılarak zincirlendiğini aktaran Saygın, kapının yanına girişleri engellemek için de iki hendek açıldığını dile getirdi. Saygın "Yapılması gereken de budur ama Tepeoba'nın Yenice yolu ile ulaşımı da kapanmış bulunmakta. Şimdi Tepeoba'dan Yenice yoluna çıkmak için köylüler, Kalabak Köyü üzerinden 15 km dolaşmak zorunda" diye konuştu.

ATIK HAVUZU YANGIN SÖNDÜRMEDE Mİ KULLANILACAK?

Tepeoba Köyü'ndeki Molibden madeni kapatıldı ancak atık havuzunun yangın söndürmede kullanılması riski var | Fotoğraf: EDÇEP

Basında yer alan bir haberin bazı "çevreci"ler tarafından sevinçle karşılandığını belirten Saygın, "Edremit Orman Müdürlüğü, atık havuzundan numune alıp tahlile göndermiş! Sonuç 'tehlikeli' çıkmazsa, madencilerin vaktiyle sülfürik asit kullandıkları bu havuz, 'yangın havuzu' olarak kullanılabilirmiş! Şimdi, bakalım sonuç nasıl çıkacak? Bir kamu kurumu adına tahlil istenir de, hiç 'temiz' denmez mi ülkemizde?" dedi. Orman İdaresinin "cehennem çukuru" denilen maden açık ocağının güney tarafını "ağaçlandırmaya" başladığını ifade eden Saygın, "Ekilen minik çamların bakalım kaçı tutacak bunların? Peki ya diğer yamaçlar? Onları bilemiyoruz. Ne zaman ağaçlandırılacağı bir muamma" diyerek rehabilitasyon aşamalarının halkla paylaşılmamasını eleştirdi.

ZEHİR YERALTI SULARINA KARIŞIYOR MU?

Fotoğraf: EDÇEP

Madenin açık ocağında toplanan suların turkuaz bir renk aldığını, bunun madendeki asit maden drenajının bir göstergesi olduğunu kaydeden Saygın, "Sanki Maldiv adalarında hissedebilirsiniz kendinizi! Peki burası ne olacak? Belli değil! Doldurulacak mı? Belli değil! Bu asitli, bol madenli su, yeraltı sularına sızıyor mu? Belli değil! Çevre köylerin suyunu veya Havran Barajı'nı zehirliyor mu? Belli değil! Bu işlere bakması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nerede? Belli değil!" dedi.

"ÖNLEMLER AKILCI DEĞİL"

Sonuç olarak Orman idaresinin madende bazı önlemler aldığını ancak bu önlemlerin akılcı olmadığını belirten Saygın, "Şimdi, tahlil sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıp paylaşmayacakları önem kazanıyor. Durum nedir, bu eski havuzları, yangın havuzu yapacaklar mı gerçekten? Öte yandan, böyle girişi ve ulaşımı kapatarak, onlarca yılda büyüyecek bir miktar minik çam ekerek 'rehablitasyon' nasıl sağlanacak ki? Yüz yılda mı? İki yüz yılda mı? Ne zaman?" sorularını yöneltti.