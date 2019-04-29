Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan bir VIP minibüs Alanya yakınlarında kaza yaptı. İçinde 7 futbolcu ile 2 sürücünün olduğu belirtilen minibüste ağır yaralanan Çek Futbolcu Josef Sural yaşamını yitirdi, 6 futbolcu ise yaralandı.

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçti. Kayseri'den bir firmadan kiralandığı belirtilen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi.

Kazada futbolculardan Josef Sural başını çarparak ağır yaralanırken, Welinton Souza ve Isaac Sackey ise hafif şekilde yaralandı. Diğer yararlılar da ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı futbolcular ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından minibüsün 2 sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Sürücülerden birinin ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.

SURAL KURTARILMADI

Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Durumu ciddi olan, kafasından darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Josef Sural ise ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan Sural’ın kafasından darbe aldığı ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda bulunduğu öğrenildi. Bir süre sonra ise Sural'in ölüm haberi duyuruldu.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 29 Nisan 2019

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞOFÖRLERİN UYUMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuların geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuya kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağır yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'ın hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz" dedi.

Diğer yandan kaza sırasında minibüsü kullanan şoförlerden E.A.’nın gözaltında olduğu, diğer sürücünün ise ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çek futbolcu Josef Sural için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." (HABER MERKEZİ)