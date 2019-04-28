Taleplerimizi bizi bu sisteme mahkum edenlere duyurmak için... 

Diyar YILMAZ

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi



Ben bir meslek lisesi öğrencisiyim ve Anadolu liselerine kıyasla meslek derslerinde daha ağır ve bilimsel yönünün daha zayıf olduğu bir eğitim gördüğümüzü belirtmek isterim. Öğretmenlerimizin ilgisizlikleri ve okulumuzun teknik malzemelerinin yetersizliği yüzünden işimizi de tam öğrenemeden piyasaya sunuluyoruz. Burada bize ağırlıklı olarak meslek dersleri veriyorlar ama üniversite sınavında toplamda haftada 17 saat gördüğümüz kültür derslerinden sorumlu tutuluyoruz. Arkadaşlarımla tartışmalarımda hep şikayetçi oldukları şeyin 4+4+4’lük eğitim sistemi olduğunu görüyorum. Bu kadar içi boşaltılmış kitaplarla, bilimsellikten uzak derslerle öğrencilerin ilgisini çekecek konular yerine sanki bizleri eğitimden soğutmaya çalışıyorlar ama biz bilimsel hatta en azından sınavda işimize yarayacak dersleri daha nitelikli görmek istiyoruz.

NEDEN 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ?

Tüm bunların yanında aklımızdan çıkaramadığımız soru ise, acaba bu kadar emek harcayıp çabaladığımız meslek derslerimiz bize ileride iş olanağı sağlayacak mı?

Türkiye’nin şu an içinde olduğu ekonomik krize bakacak olursak meslek liseliler için sorunun cevabı belli çünkü kendi bölümümüz dahil diğer bölümlerden de mezun olan lise veya üniversite öğrencilerinin diplomalı işsiz olduklarını görüyoruz ve kendimizi de mezun olduğumuzda bu kervanın içinde görüyoruz. Bizler 1 Mayıs’ın bu sıkıntılara ve taleplerimize bir ışık tutacağını ve o gün geldiğinde alanlarda Parasız, Bilimsel, Demokratik bir eğitim sistemi için haykıracağımızı belirtiyoruz. Bizler 1 Mayıs’a sadece geleceğin işçileri olarak değil, öğrenciler olarak istediğimiz eğitim sisteminin ve diğer taleplerimizin hep bir ağızdan, bizi bu sisteme mahkum edenlere duyurmak ve sonrasında hayatın her alanında dile getirmek için katılacağız.