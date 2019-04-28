28 Nisan 2019 18:44

Yurttaş Brych kitabı üzerine 

Bu kitabın bir anlamda insancıl umutların ortaya çıkışının formülünü verdiğine inanıyor, mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum.

Yurttaş Brych kitabı üzerine 

    • Paylaş

    Bir lise öğrencisi 
    Adana 

    İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni dünyadan bir kesit sunan bu kitaba birkaç ay önce eriştim.  Başlarda dönemin Çekoslovakya'sı ve yurttaşlarının zihniyetini aynı anda hissetmemiz gerektiğinden devam edebilmek zorlayıcı oldu, ancak taşları yerine oturtmayı başarınca düşünce dünyama dair çok önemli kazanımlar elde ettim. 

    DEVRİME OLAN İNANÇ PEKİŞİR 

    1930’larda hızla yükselen faşist dalgadan payını alan Çekoslovakya, Nazi Almanya'sının yayılmacı politikalarına içeriden de destek bulunması üzerine teslim olur. Nazizmi ve İkinci Dünya Savaşı'nı çok trajik bir şekilde tadan halk yeniden toparlanmanın yollarını aramaktadır. O esnada tüm dünya proletaryalarına yayılmaya başlayan işçi sınıfının sömürü düzenine karşı iktidar kurması fikri Çekoslovakya'yı da sarmaya başlar. Bunun üzerine Nasyonal Sosyalist Çekoslovak Partisi ve burjuva iktidarının tüm çabalarına rağmen Şubat Devrimi gerçekleşir. İşçi sınıfı elde ettiği zaferin sarhoşluğu içerisinde örgütlenip ülkeyi yeniden kurmaya hazırlanırken kapitalistler mal varlıklarını satarak yurt dışına kaçmanın peşindedir. Doğu'da git gide güçlenen Sovyetler Birliği'nin desteğini de alan sosyalistler tarihte yeni bir sayfa açarlar. Bu esnada halkın yanı sıra aydınlar da devrim ve izleyeceği yol hakkında tereddüt içerisindedir. Kitapta bahsedilen Brych Yurttaş da bu aydınlardan biridir. Üniversite yıllarında sosyalist düşünce ve yazarlarla tanışmış aydın, teori açısından bu halk hareketine sempati beslerken bunun uygulanması esnasında önyargılara kapılır ve karşı-devrimci olmasa bile tarafsız davranmaya karar verir. Zaman içinde yaşadığı olaylarla birlikte hayata karşı umutsuzluğa kapılan kahramanımız ülkeden kaçmakta olan burjuvalarla beraber bulur kendini. Onların perişanlığını, kazanma hırsını ve sömürme arzularını yakından gözlemledikçe devrimin pratikteki doğruluğuna yaşayarak ikna olur. Değişimler sonucunda düzenin değişebileceğini anlayan Brych'in eşitsizliklerin kalıcı olduğuna dair olan inancı parçalanır. 

    EN BAŞTAN BAŞLAYALIM 

    Bir tarihi dönemi, enternasyonal ve halkçı fikirlerin tüm dünyayı ve bireyleri sentez bir şekilde nasıl beraber sardığını anlatan bu kitap bana hiç kimsenin saf iyi veya saf kötü olamayacağına, bununla beraber insanların doğuştan beri taraf olduklarına ve bir sınıf mücadelesi içerisinde olduklarına ve iki taraftan birinin kazanana dek bu sürecin devam edeceğine dair çeşitli fikirler kazandırdı. Bu kitabın bir anlamda insancıl umutların ortaya çıkışının formülünü verdiğine inanıyor, mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten “yurttaş” olabilmenin bilincini, insanlık bilincini elde edemeden sağlayamayız. O halde işe en baştan başlayalım. 

     

    ÖNCEKİ HABER

    Yaşam bir savaş mıdır? 
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Hürriyetin parolası: 555K

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sudan halkı adım adım iktidara yürüyor

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    ‘Hadi gelin Yenikapı’ya geri dönelim’ demek kolay!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Başını yere eğdiğinde ufak bir çocuk göreceksin, en azından onun için...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Karlıova'dan Çine'ye 'Kumun Gecesi'

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bilinen eski taktikler ve linç

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    KHK’lilerden özür diliyorum

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Ampul’ meselesi

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Tüp anemonları: O kadar da basit değil!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bu düzen, bu çark böyle dönmez, direnişler sürer

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir rapçinin söyledikleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi
    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi

    Serder Derventli, Almanya'da matbaa işçilerinin 30 yıl önce verdikleri haftasonu mücadelesini anlattı.

    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart
    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart

    5. Bozcaada Doğa Buluşması'nda ekoloji mücadelesi üzerine sunum yapan Özer Akdemir, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun çağrısıyla Esenyurt Belediyesi önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.

    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim
    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim

    Emek Partisi Antep İl Örgütünün çağrı yaptığı eylemde kıdem tazminatının fona devredilmesi protesto edildi.

    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu
    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu

    Hayvan hakları savunucuları Ankara'daki mitingde kanundaki eksikliklerin giderilmesi ve hayvana yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı
    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaşı Kazancı Yokuşu'nda andı.

    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık
    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık

    Sarı Yelekliler gösterisine Strasbourg kentinde tanıklık ediyoruz. Yol boyunca polis barikatı ve saldırılarına rağmen kitle dağılmıyor...

    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi
    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi

    HDP, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında iş cinayetlerinde birinci olduğunu kaydetti.

    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Karikatürcünün inançları
    Karikatürcünün inançları
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü
    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü

    12 Eylül'de 4 yıl yönettiği Mamak Cezaevinde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösterilen Raci Tetik, yargıya hesap vermeden öldü.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu

    İstanbul Esenyurt’ta yol çöktü, 9 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Çevredeki binalar boşaltıldı. Bölge halkı bu akşam da evlerine giremeyecek.

    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı
    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı

    Yazar ve sanatçıların 1 Mayıs çağrısı: 1 Mayıs emeğin, dansların, türkülerin, ortak acıların ve zaferlerin bayramıdır

    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam
    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam

    Avrupa gündeminde bu hafta, savaşta cinsel şiddetle mücadelede iki yüzlü tutum, Brexit ve Fransa’da emekçilere yeni saldırı planları vardı.

    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a
    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a

    İzmir'in Menemen ilçesinde kadınlar mahallelerinde 1 Mayıs yürüyüşü yapmaya hazırlanıyor. Kadınlarla 1 Mayıs taleplerini konuştuk.

    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz
    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz

    "Şıklık ve rahatlık size sunduğumuz en büyük armağanımız” sloganlı iç çamaşırı markasının kadın işçilere reva gördüğü: Tuvalete bile gidememek.

    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem
    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem

    Fikirtepe’deki kentsel dönüşümü anlatan "Saf" filminin yönetmeni Ali Vatansever'le konuştuk: Saf filmi benim kendi dönüşüm hikayem aslında.

    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda
    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda

    Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron'un taleplerine karşı yaptığı açıklamayı yetersiz bularak yeniden sokaklara döküldü.

    GÜNCELLENDİ
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor

    Elazığ Maden’de heyelan dolayısıyla eski köprü tamamen tahrip oldu. İlçede 510 ev ve işyeri tahliye ediliyor.

    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL
    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL

    İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. 29 Nisan'dan itibaren İzmir'de 250 gram ekmek 1,50 lira, 200 gram ekmek ise 1,25 liradan satılacak.

    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler
    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler

    İstanbul Çekmeköy'de bir anne kedi ve üç yavrusu bıçaklanarak öldürüldü.

    Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı
    Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı

    Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, son üç aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar arttığını açıkladı.

    CHP'den Erdoğan'a 'saldırı' yanıtı: Suça ortak oldu
    CHP'den Erdoğan'a 'saldırı' yanıtı: Suça ortak oldu

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’ya dönük saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Eroğan’ı eleştirdi. Öztrak’a yanıt AKP Sözcüsü Çelik’ten geldi.

    Sezai Temelli: Gelin demokrasi ittifakında buluşalım
    Sezai Temelli: Gelin demokrasi ittifakında buluşalım

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Mardin Belediyesini ziyaret etti: Gelin demokrasi ittifakında buluşalım.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli Pamukkale'deki tekstil fabrikasında yangın
    Denizli Pamukkale'deki tekstil fabrikasında yangın

    Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın 11,5 saat süren çalışmayla söndürüldü.

    TÜPRAŞ işçilerinin uyarıları sürüyor: Gerekirse boykot da yaparız
    TÜPRAŞ işçilerinin uyarıları sürüyor: Gerekirse boykot da yaparız

    TÜPRAŞ işçilerinin toplusözleşme talepleri için düzenlediği eylemler devam ediyor.