Erdoğan’ın Başdanışmanı Fahri Kasırga YÖK üyesi oldu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.

FAHRİ KASIRGA KİMDİR?

Kasırga, hemşehrisi olan Erdoğan'a Başbakanlığı dönemi öncesi açılan malvarlığı davasında beraat kararını temyiz etme hakkını kullanmamasıyla tanınıyor. Kasırga, Erdoğan'ın Başbakanlığının hemen ardından Adalet Bakanlığı müsteşarlığına getirildi. Ergenekon soruşturması sırasında Veli Küçük'le görüşmesi basına sızan Kasırga'nın Küçük'e "Ortadoğu ve Balkanların en yakışıklı paşası" şeklinde seslendiği görülmüştü. Kasırga, 2014'te de Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel hakkında idari soruşturma açmamasıyla da tanınıyor. Kasırga, 2018 Ağustos ayında Erdoğan'ın başdanışmanlığına getirildi.

Erdoğan'ın Başdanışmanı Fahri Kasırga kimdir?

PROF. DR. HASAN MANDAL KİMDİR?

1965 yılında Eskişehir'de doğdu. 1987’de ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümünden lisans derecesini, 1992'de İngiltere'nin Newcastle Üniversitesinden doktora unvanını aldı. 1992-1994 yıllarında Newcastle Üniversitesinde, 1997-1998 yıllarında da Almanya'nın Karlsruhe Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulundu.

Prof. Dr. Mandal, 1994’te Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1996’da doçent, 2001’de profesör unvanını alan Mandal’ın 70'i SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 140’ın üzerinde eseri ve ayrıca uluslararası kapsamda 6 patenti var. TÜBİTAK Bilim Ödülü de olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülen Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi.

Mandal, 2006-2010 yıllarında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 2010-2011'de Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2011-2015'te de Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 25 Mart 2015'te YÖK Üyeliğine, 1 Nisan 2015'de ise YÖK Yürütme Kurulu Üyeliğine atanan Mandal, 21 Temmuz 2016'da YÖK Başkan Vekilliğine seçildi ve bu görevlerini 12 Ocak 2018'e kadar sürdürdü. Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapan Mandal daha sonra TÜBİTAK başkanlığına getirildi. (HABER MERKEZİ)