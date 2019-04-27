Denizli Pamukkale'deki tekstil fabrikasında yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

300 işçinin çalıştığı, üretim ve satış yapıldığı öğrenilen tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

3 katlı fabrikadan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler kısa süre içerisinde büyüyerek, fabrikanın depo bölümüne sıçradı. Yangında, fabrikadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı.

Fotoğraf: Deniz Tokat/DHA

İhbar üzerine 30'un üzerinde araçla olay yerine gelen 60'tan fazla irfaiyeci fabrikanın dört bir yanından alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, yerden ve merdivenler yardımıyla havadan su sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın 5 saati aşkın süredir devam ediyor.

İŞÇİLER FABRİKAYA KOŞTU

Denizli-Pamukkale yolu üzerinde bulunan ve turistler için de bir satış mağazasının bulunduğu tesiste, yangını duyarak çalıştıkları yere gelen işçiler ise depoda bulunan malzemeleri yangından kurtarmak için çalışmalara katıldı.

Yangında içeri girerek malları kurtarmaya çalışan işçilerden Fatma Funda Civelek, "Burası bizim ekmek teknemizdi. Yangın çok büyük, mahvolduk hepimiz. Akşam, çalışıp buradan çıktık. Yangını duyan işçiler buraya geldi. Malları kurtarmaya çalıştık. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Kurtaramadıklarımız içeride kaldı. Elimizden bir şey gelmiyor, keşke elimizden bir şey gelse" dedi. İşçilerden Rıdvan Demir ise, "Arkadaşlarımız perişan oldu. Fabrikamız yandı. Hepimiz çok üzgünüz. Bu manzarayı gören herkes üzülür. Taşıyabildiğimiz kadar ürünü dışarı taşıdık. Birçok aile buradan ekmek yiyordu. Hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

Ayrıca Denizli-Pamukkale yolunun Pamukkale istikameti güvenlik nedeniyle jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Öte yandan fabrikanın çatısında bir süredir tadilat çalışması yapıldığı da öğrenildi. (Denizli/DHA)