27 Nisan 2019 05:00

Nükleer karşıtları: Rosatom şirketi Çernobil’e gezi düzenlesin!

Mersin'de Akkuyu Santralinin yapımını üstlenen Rosatom şirketi, bir heyetle Leningrad Nükleer Güç Santraline gezi düzenledi.

Nükleer karşıtları: Rosatom şirketi Çernobil’e gezi düzenlesin!

Fotoğraf: Pixabay

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    Mersin’de nükleer santral yine gündemde. Sanıldığı gibi Çernobil nükleer santralinin patlamasının yıl dönümü nedeniyle değil. Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) yapımını üstlenen Rosatom şirketinin, Mersin’den bir heyeti Atomexpo 2019 fuarına gezi adı altında Leningrad Nükleer Güç Santralini gezdirmesi sonrası basına servis ettiği haberle gündemde. Gezide Leningrad nükleer santrali de gezilmiş, geziye Mersin’den bir grup gazetecinin yanı sıra Gülnar Milli Eğitim Müdürü ve Gülnar Kaymakamı da katılmış.

    Kamuoyunun Rosatom basın ajansının gazetelere servis ettiği haberle öğrendiği gezi, katılan kişilerin nükleer santrale ilişkin söyledikleriyle de tepki çekti. Rosatom basın ajansının servis ettiği haberde, geziye katılan Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat şu açıklamayı yapmış: “Akkuyu NGS'nin Gülnar ilçemizin çehresini değiştireceği aşikardır. Enerji anlamında tasarruf sağlayacak, milli bütçe giderlerini azaltacak ve ülke ekonomisinin büyümesine olanak sağlayacaktır. İnşallah Gülnar’ımızın yakın zamanda kaderi değişecek ve parlak bir gelecek hemşerilerimiz bekliyor olacak.” Gülnar Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut ise aynı gezide “Leningrad NGS’nin kurulduğu yerleşim yerinde eğitim, kültür ve sosyal değişimi daha yakından tanımanın mutluluğunu yaşadım” diye konuşmuş. 

    Aynı haberde Akkuyu NGS ile Mersin’in çöle dönüşeceğini düşünen Mersin Kadın Gazetesinin sahibi Zeliha Akkuş’un gezi sonrası fikirlerinin değiştiğini öğreniyoruz: “Nükleer santralin kurulduğu bölgede yemyeşil ormanları, bitkileri, yerleşim alanındaki o hayatı görünce, özellikle bebekleri, aileleri ve gençleri görünce fikrim çok bambaşka bir boyuta taşındı.”

    Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Kanal 33 TV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş’ın ise "Bölgemize yapacağı faydalarını öğrendik" dediği iddia edilen haberde “Leningrad NGS’nin tamamını gezerek bir zararı olmadığını gördük. Bu geziden sonra kesinlikle şunu söyleyebilirim ki; NGS bölgemizi kalkındıracak. İstihdam çok artacak, nüfus artıkça, ekonomi canlanacak. Burada gördüklerime ve izlenimlerime göre nükleer santralin faydalı olduğunu düşünüyorum” dediği belirtiliyor.

    Fotoğraf: Mersin Nükleer Karşıtı Platform

    DEMİRTAŞ, HABERİ YALANLADI

    Rosatom şirketinin basına servis ettiği bu haberler sonrası kamuoyunun tepkileri üzerine Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş yaptığı açıklamada haberleri yalanladı: “Kısa bir süre önce şehrimizden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden heyetlerin katıldığı Atomexpo 2109 fuarına, içinde gazetecilerin de yer aldığı bir grup heyetle birlikte ben de katıldım. Rusya’da düzenlenen bu fuarda nükleer güç santraline ilişkin 'faydalıdır’ şeklinde bir beyanım ve açıklamam kesinlikle olmamıştır. Buna rağmen, yayın yapan bazı gazetelerin manşetine taşıdığı 'Gezdim, gördüm nükleer faydalıdır' başlıklı haberler, asla gerçekleri yansıtmamaktadır. Haberi tekzip ediyor ve benimle alakalı olmayan 'nükleer faydalıdır' şeklinde bir beyanatım olmadığını kamuoyunun bilgilerine arz ederim.”

    MNKP: HEP AYNI YÖNTEM

    Rosatom şirketinin servis ettiği haber üzerine görüşlerine başvurduğumuz Mersin Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Osman Koçak, nükleer savunucularının bu yönteme defalarca başvurduğunu belirterek “2015 yılında düzenledikleri gezide konuşan Gülnar Ziraat Odası Başkanının sözlerini bu yıl şubat ayında yeniden hükümete yakın gazetelerde haber yaptırdılar. Kamuoyunu nükleer santrale taraftar etmek üzere nükleer santral reklamı yapıyorlar. Gidenler Çernobil’i de gezselerdi. Nükleerin faydalı mı zararlı mı olduğunu görürlerdi. Biz Nükleer Karşıtı Platform (NKP) olarak Çernobil patlamasının yıl dönümü için gazeteciler cemiyetinde basın açıklaması yapacaktık. Ama Cemiyet Başkanı Turgay Demirtaş’ın basına yansıyan “Nükleer santralin zararı olmadığını gördüm” sözlerini protesto etmek üzere Cemiyette basın açıklaması yapmaktan vazgeçtik. Gazeteciler cemiyeti başkanı Turgay Demirtaş basında çıkan sözleri için açıklama yaparak “ben nükleer faydalıdır” demedim dedi ama o sözler hem yerel basının hem de Akkuyu NGS’nin internet sitelerinde duruyor. Umarız bu sitelerdeki sözlerini kaldırtır.

    "NÜKLEERİ BİLMEYEN İNSANLAR, GEZİDE NEYİ GÖRDÜ"

    Geziye katılan kişilerin nükleer konusunda bilgilerinin sorgulanması gerektiğini belirten Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Üyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Erkan Demir şunları söyledi: “Nükleeri ne kadar biliyorlar? Radyasyon konularında bilgileri ne kadar? Hepsi tartışmalıdır. Rosatom ve nükleer savunucuları tarafından dile getirilen bir tez var. Onlar nükleer zararsız diyor. Bu tez karşısında, bir bilim insanı gitse, gezse ve 'gezdim, gördüm' dese hadi bir yere kadar anlaşılır. Bilmeyen insan neyi gördü, hangi değerlendirmeyi yaptı ki, nükleer konusunda ikna oldum diyebiliyor. Bilimsel boyutunu değerlendirmek lazım. Kimse nükleer santral olan yerde çölleşme olur demiyor ki. Biz nükleer santral tartışmalarında bunu demedik. Patlayan santrallerin etrafına baksınlar. Oralarda da ağaçlar hatta hayvanlar yaşıyor. Ama yüksek miktarda radyasyona maruz kalan bitki ve hayvanların sağlıklı olduğunu kim söyleyebilir. Aksine bütün uzmanlar hayvanların kanser, bitkilerin hastalıklı olduğunu söylüyor. Projeyi hayata geçirmek için kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar ama daha şimdiden batık bir proje oldu. Kaynak bulmakta sıkıntı çekiyorlar."

    "PATLAMAMIŞ SANTRAL ETRAFINDA YAPILACAK TURİSTİK GEZİDE BUNLAR GÖRÜNMEZ"

    Gezi haberlerini Çernobil patlamasının yıl dönümüne denk gelecek şekilde basına servis edilmesinin santral karşıtlığını bastırma çabası olduğunu belirten Tüm Üretici Köylüler Sendikası Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak ise “Bizler Mersin’de nükleere hayır derken, şirket servis ettiği haberle Mersin halkını kandırmaya çalışıyor. ‘Gülnar’ın kaderi değişecek’ diyen Kaymakam nükleer santral patladığında Gülnar’ın kaderinde ne gibi değişiklikler olacak bunu söylememiş” dedi.

    Çernobil patlamasından 33 yıl geçtiği halde bölgeye girişin hala yasak olduğunu belirten Başkavak sözlerini şöyle sürdürdü: “Çernobil patlaması Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının toplamından 200 kat fazla radyon etkisi göstermiş. 400 bin kişi yerinden, yurdundan olmuş. Ukrayna’da 18 bin kilometre kare tarım alanı radyasyon ile kirlenmiş. Ülke ormanlarının yüzde 40’ı, 35 bin kilometre kare alan kirlenmiş. Çernobil patlamasının Ukrayna’ya 2000 yılındaki maliyeti 148 milyar dolar. Patlamamış santral etrafında turistik gezide bunlar görünmez tabi. Olası bir patlama anında bırakın Gülnar’ı, Antalya, Karaman, Konya, Mersin ve Adana başta olmak üzere ülkenin kaderi değişecek. O zaman ne oynayan çocuk ne çalışan işçi ne de sokakta aile kalacak. O nedenle nükleer santral gezenler çalışan santrallerin patladığında insana, tarıma ve ülke geleceğine vereceği zararı öğrenmeleri daha iyi olur. Ayrıca söylendiği gibi istihdam çok artmayacak çünkü; çoğu kalifiye yabancı personel çalışacak. Bu rakam da 400-500 kişi olacak." (HABER MERKEZİ)

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