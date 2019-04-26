26 Nisan 2019 15:07

"İzmir'in Çernobili Gaziemir'i unutturmuyoruz"

Gaziemir'de Çernobil felaketinin yıl dönümünde basın açıklaması yapan kurumlar, "İzmir'in Çernobili Gaziemir'i unutturmuyoruz" dedi.

"İzmir'in Çernobili Gaziemir'i unutturmuyoruz"

Fotoğraf: Evrensel

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    Çernobil felaketinin yıl dönümünde Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, Gaziemir Çevre Platformu ve İzmir Yaşam Alanları Girişimi; Gaziemir'de bulunun ve radyoaktif kirlilik yayan eski kurşun fabrikasının bulunduğu mahallede basın açıklaması yaptı.

    "Nükleere inat yaşasın hayat", "Ülkemizde radyasyon istemiyoruz" sloganlarıyla mahalle içerisinden atığın bulunduğu alana yürüyüş gerçekleştirdi. Açıklamaya Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da destek verdi.

    "ÜLKEMİZ NÜKLEER MACERASINA AKIL ALMAZ BİR HIRSLA DEVAM ETMEKTEDİR"

    Fotoğraf: Evrensel

    Kurumlar adına ortak basın açıklamasını okuyan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanımız Özlem Şenyol Kocaer, Çernobil ve Fukuşima'da yaşananları hatırlattı.

    Çernobil nükleer felaketinin etkilerinin hâlâ giderilemediğine dikkat çeken Kocaer "Ülkemiz, kendi nükleer macerasına akıl almaz bir hız ve hırsla devam etmektedir. Bir taraftan nükleer santral inşaatları her türlü hukuksuzluk ve çevresel yıkımla devam ederken ülkemizde tesadüfen keşfedilen nükleer atıklara bile çözüm bulunamamış olması, içerisinde bulunduğumuz kabusun en önemli göstergesidir. Çernobil felaketinin yıl dönümünde İzmir’in Çernobili olan Gaziemir’i, unutanlara hatırlatma sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

    "GEREKLİ İŞLEMLER 12 YILDIR YAPILMADI"

    Gaziemir'deki nükleer atığın 2007 yılında tespit edildiğini ve aradan 12 yıl geçmesine rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığını belirten Kocaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Gaziemir‘deki eski kurşun fabrikasından kaynaklanan radyoaktif kirlilik halen temizlenmemiştir. Manisa Köprübaşı ve Aydın Kisir‘deki terk edilmiş uranyum madenlerinin saçtığı tehlikeye yıllardır önlem alınmamıştır. Nükleer santralle karşılaştırıldığında radyoaktivite yönünden çok daha az risk oluşturan bu tesisler ve sahalarda önlem alınmaması, endişelerimizi doğrulamakta ve arttırmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere Karabağlar ve Gaziemir Belediye Başkanlarını da yerellerindeki bu sorunu çözmek ve sorumlularının gereğini yapmak üzere mücadeleye davet ediyoruz."

    "BURADA İNSANLARIN YAŞADIĞI UNUTULMASIN"

    Daha sonra söz alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "'Doğa dostu Gaziemir olacağız' diye bir sloganla yola çıkmıştık. Ama görüyorum ki en acil müdahale edilmesi gereken yer ilçemde. Gaziemir adına bu soruna sahip çıktığınız için teşekkür ederim. Bu olayın bizde takipçisi olacağız" diye konuştu.

    Mahalle Muhtarı Ramazan Arslanalp da "Burada alınan bir güvenlik önlemi falan yok. Bu alanı mahalle halkı, çocuklar kullanıyor, hayvanlar yayılıyor. Biz yıllardır sesimizi duyuramadık. Umarım bu nükleer artik sorunu biran önce çözülür. Burada kentsel dönüşüm düşüncesi var. Bu nükleer artık kaldırılmadan burada kentsel dönüşüm yapılamaz. Önce nükleer artık kalkacak, sonra burada bir şey yapılacak ama ne yapılırsa yapılsın burada insanların yaşadığı unutulmasın" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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