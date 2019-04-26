Hande Şeker'i öldüren polise "kasten öldürme" dahil 4 ayrı suçtan dava

İzmir’de Hande Şeker isimli trans kadını öldüren polis hakkında "kasten öldürme", "silahlı yağma", "kişinin hatırasına hakaret" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından dava açıldı. İlk duruşma 21 Haziran’da yapılacak.

İzmir’in Alsancak semtinde yaşayan trans kadın Hande Buse Şeker, 9 Ocak’ta evine gelen Volkan H. isimli polisin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmiş, polis Şeker’in arkadaşı Nil’i de yaralamıştı. Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, Hande Şeker’i öldüren ve tutuklanan Volkan H. hakkında İzmir 4. Ağız Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Volkan H., Hande’ye ateş açtıktan sonra Hande kaçarken peşinden gitti ve ateş açmaya devam etti. Bu sırada Hande’nin evindeki başka bir trans kadın arkadaşını da yaraladı. Volkan H., Hande ve arkadaşından bütün paralarını kendisine vermelerini de istedi. Ardından Hande’ye “Seni öldüreyim mi” diyerek ateş etmeye devam etti. İddianamede ayrıca Volkan H.’nin Hande’yi öldürdükten sonra Hande’nin arkadaşı olan trans kadını cinsel saldırıya maruz bıraktığı kaydedildi. Volkan H. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘silahlı yağma’, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşması 21 Haziran’da yapılacak.

Fotoğraf: DHA

SORUŞTURMAYA "GİZLİLİK" KARARI

Hande Şeker’in Avukatı Kerem Dikmen, soruşturma aşamasında dosyaya "gizlilik" kararı getirildiğini söyledi:

"Bu durum bizim açımızdan yaşam hakkının etkin olarak savunulması önünde bir engeldi. Bizim yokluğumuzda keşif de yapılmış oysaki gizlilik kararının manası şüpheliye karşı soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesidir. İddia tarafında olmamıza rağmen soruşturmadan uzaklaştırıldık. Keşifte bulunma hakkımız olmasına rağmen bu hakkımızı savcılık kullandırtmadı. Bu bir hak ihlalidir." (HABER MERKEZİ)