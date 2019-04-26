26 Nisan 2019 15:26

SES'ten Ebeler Haftası dolayısıyla açıklama: Ebeler yasası çıkarılsın

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, 21-28 Nisan Ebeler Haftası sebebiyle bir açıklama yayımlayarak "Ebeler yasası" çıkarılmasını talep etti.

SES'ten Ebeler Haftası dolayısıyla açıklama: Ebeler yasası çıkarılsın

SES Adana Şubesi Ebeler Haftası dolayısıyla bir açıklama yayımladı | Fotoğraf: Evrensel

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    SES Adana Şubesi Ebeler Haftası dolayısıyla şube binasında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan SES Adana Şubesi Kadın Sekreteri Sibel Yıldız, ebelerin görevleri dışında çalıştırıldıklarına dikkat çekerek ebeler yasasının çıkarılmasını istedi.

    Kadın, çocuk sağlığı, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonu süreç, toplum sağlığı ve eğitimleri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi çok geniş bir görev alanı olan ebelerin, kendi görev tanımlarının dışında da çalışmaya zorlandığını dile getiren Yıldız, "Birinci basamak sağlık hizmetleri veren aile hekimliklerinde sağlık elemanı olarak çalışan ebelere meslek tanımında olmayan angarya işler de görevleri haline getirilmektedir. Oysa ebeler, toplum sağlığını etkileyen çocukluk çağı ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulayıcısıdır" dedi.

    "EBELERİN KENDİ İŞİNİ YAPMAYA VAKTİ YOK"

    Kadınların sağlıklı gebelik geçirmesi, bebeklerin sağlıklı doğması, sağlıklı beslenmesi, aile planlaması, kanser tarama, tedavi edici uygulamalar ve tanılamanın ebelerin görevleri olarak belirlendiğini dile getiren Yıldız, "Ancak bir ebenin bunları yapmaya ne zamanı ne de enerjisinin yetmesi mümkün değildir. Bu nedenle ebe sayısının artırılması temel talebimizdir ve ebelerin bakmakla yükümlü olduğu nüfus iki bin beş yüzün altına düşürülmelidir" dedi.

    "MOBBİNGLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

    İthal ebe, taşeron ebe, sözleşmeli ebe gibi farklı statüde çalıştırılan ebelerin iş barışı bozularak güvencesizleştirildiğini söyleyen Yıldız, "Ülkemizde bu hizmetler ancak 60 bin civarında ebe ile yapılmaktadır. Hiçbir ülkede bu sayı ile başarı sağlanamaz" diye konuştu. Tüm emekçiler gibi ebelerin de özlük haklarının ve ücretlerinin günden güne kötüye giderek yoksulluk sınırının altına düştüğünü dile getiren Yıldız, "Bunlara ek olarak mobbingle, şiddetle karşı karşıyalar. Çocuklarının güvenli bakımı için işyerlerinde kreş bulunmamaktadır. Eğitim sorunu, staj ücreti ve sigorta nedeniyle öğrenci ebeler nitelikli eğitim alamamaktadır. Sağlık meslek liselerinde ebe yardımcısı, hemşire yardımcısı mezun edilerek özellikle özel şirketler için ucuz iş gücü yaratılmaya çalışılmaktadır" dedi.

    Ebe ve hemşire eksikliğinin görev tanımına uygun sayı ve nitelikte kadrolu istihdamla giderilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Yılık izin ve hastalık izni kullandığında ek ödemeleri kesilmemelidir. ASM’lerde izin kullanımında yerine birini bulma şartı kaldırılmalı, sağlık müdürlüğünden görevlendirmeyle sorunun çözümü ebeye bırakılmamalıdır. Engelli ve hastalık raporu olan 15 yıl görev yapmış ebe ve hemşirelerin nöbet uygulamasına tabi olmayacakları yönünde düzenleme yapılmalıdır" dedi. (Adana/EVRENSEL)

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