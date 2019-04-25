"En güvenilir nükleer santral kurulmamış olanıdır"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mak, ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da Dünya'nın hiçbir yerinde nükleer santraller istemediklerini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Mak, 26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil’de yaşanan nükleer santral felaketinin 33’üncü yıl dönümünde etkilerin halen tüm bölgede yaşandığını hatırlattı. Nükleer santralin çevreyi ve sağlığı tehdit ettiğini dile getiren Mak, “Yabancılar tarafından kurulup işletileceği halde santral halkımıza yerli ve milli olarak tanıtılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları yeterince değerlendirilmeden, ihtiyaç duyulmadığı halde bu tehlikeli enerji zorunluymuş gibi sunulmaktadır” dedi.

“ÜLKEDE ENERJİ FAZLASI VAR”

Ülkede elektrik üretim santrallerinin kurulu güç açısından enerji fazlası olduğunu söyleyen Mak, Nükleer Santral Macerası, her açıdan akıl dışıdır. Romalılar nükleer enerji santrali yapmış olsalardı, bizler hâlâ atıklarını saklıyor olacaktık. Dünyada Çernobil ve Fukuşima faciaları yaşanmışken, Akkuyu ve Sinop’ta nükleer enerji santrallari yaparak kara bulutları üzerimize çekmenin anlamı yok” dedi. Sonuçları itibarıyla ülkemiz ve halk için telafisi mümkün olmayan siyasi tercihin kabul edilemez bir karar olduğunu söyleyen Mak, “Nükleer santraller bütün dünyayı tehdit etmektedir, Elektrik Mühendisleri Odası olarak nükleer santrallare karşı aklın vebilimin ışığında mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)