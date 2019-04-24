Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin bugün yapılan ikinci oturumu canlı olarak yayınlandı. Oturumda 23 ihtisas komisyonu belirlendi. CHP'nin önerdiği iki komisyon reddedildi.

CHP grubu “Uyuşturucu ile mücadele komisyonu” ve “Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu” kurulmasını önerdi. İki yeni komisyon AKP grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedildi. AKP'li üyeler konunun Kadın, Gençlik ve Aile Komisyonunun kapsamında olduğu gerekçesiyle reddettiklerini açıkladı.

Canlı yayınlanan toplantıda komisyonların tartışıldığı kısım 30'uncu dakika dolaylarında başlıyor.

İBB Meclisimizin 2. oturumunu gerçekleştiriyoruz. https://t.co/7ZKlBL9PHE — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 24 Nisan 2019

İstanbul'da metrobüste yaşanan taciz hâlâ gündemdeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine sunulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun AKP’li meclis üyelerince reddedilmesi sosyal medyada da tepki çekti.

AKP UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONUNU DA REDDETTİ

Reddedilen diğer komisyon ise Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu oldu. AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, madde bağımlılığı konusunun mevcut Sosyal Hizmetler Komisyonunun çalışma alanları arasında olduğu belirterek konuyla ilgili bir araştırma önergesi verilmesinin daha iyi olacağını söyledi. CHP’li üyeler ise konunun çok ciddi olduğunu, dönemlik bir araştırma yerine kurulması gereken bu yeni komisyon ile yıl boyunca uyuşturucuya karşı çalışmalar yürütülebileceğini söyledi. Öneri AKP’li üyelerin oyları ile reddedildi.

CHP'NİN KOMİSYONLARDAKİ TEMSİLİ AZALTILDI

AKP’nin önerisi ile 25 yıldır dokuz olan komisyon üye sayısı ise sekize düşürüldü. CHP'nin komisyonlardaki temsil oranı azalmış oldu.

Bu arada İBB Meclisi'nin en önemli komisyonu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, İmamoğlu'nun dijital verilerin incelenmesi için başlattığı işleme dava açan AKP'li meclis üyesi Yüksel Akyol girdi. Akyol'un bir önceki dönem olduğu gibi komisyon başkanı olması bekleniyor. Davayı açan diğer AKP'li Meclis üyesi Ömer Faruk Kalaycı da ilk oturumda İBB Meclisi 2. başkan vekili olarak seçilmişti.

312 sandalyeli İBB Meclisinde partilere göre üye dağılımı şu şekilde:

AKP: 176

CHP: 128

İYİ PARTİ: 4

MHP: 4

(HABER MERKEZİ)