Kendisini taciz eden teşhirciyi kameraya alıp şikayet etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadın, kendisini takip edip cinsel organını gösteren kişiyi cep telefonu ile görüntületip hakkında şikayette bulundu. Polis, tacizciyi arıyor.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre olay, dün sabah saat 8.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şahıs, işe gitmek için evden çıkan genç kadına yolda yürürken cinsel organını gösterdi. Adımlarını hızlandıran kadın, kendisini takip eden tacizciyi cep telefonu ile görüntüledi.

Ardından polis merkezine gidip görüntüleri teslim ederek tacizciden şikayetçi olan kadın, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Sabah saatlerinde işime giderken yolda yürürken cinsel organını çıkarmış bir adamla karşılaştım. Ben hızlandıkça arkamdan geldi. Bağıramadım. Etrafıma baktım hiçbir insan yoktu. Küçük bir çocuk vardı sadece etrafta. Bağırsam, 'ya üzerime saldırırsa, bıçağı varsa' diye düşündüm. Video çekmeye karar verdim. Sonrası yapılır diye düşündüm. Videoya çektim, fotoğraflarını çektim. Şimdi de karakola gelip şikayette bulundum. O an yaşadığım korku devam ediyor. Korkuyorum şu anda."

Tacizciyi bulma çalışmaları sürüyor. (HABER MERKEZİ)

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