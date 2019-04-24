TMSF’den Adularya Enerji'yi 1.1 milyardan satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) daha önce de satışa sunulan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 1.1 milyar TL muhammen bedel üzerinden yeniden satışa sundu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 10 Temmuz’da yapılacak ihaleye 9 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye AŞ ya da limitet şirket olarak kurulmuş bulunan tüzel kişiler katılabilecek.

Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bünyesinde; Yunus Emre Termik Elektrik Santrali başta olmak üzere toplam 31 adet arsa ve maden sahası, 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni ile maden ruhsatları bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE SATIŞA SUNULMUŞTU

TMSF daha öncede aynı varlığı satışa çıkarmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ bünyesinde bulunan Yunus Emre Termik Santralinin ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında 1 milyar 400 milyon lira muhammen bedelle 30 Ocak’ta satış ihalesi yapılmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)