Hindistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hindistan'ın West Siang bölgesinde deprem meydana geldi. Depremin 6,4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinin West Siang bölgesinin merkezi olan Along'a 41 km mesafede, yerin 9,4 km altında meydana geldiğini duyurdu.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi. (Hindistan/DHA)