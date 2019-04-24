24 Nisan 2019 01:37
Hindistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hindistan'ın West Siang bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ekran görüntüsü: DHA
Hindistan'ın West Siang bölgesinde deprem meydana geldi. Depremin 6,4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinin West Siang bölgesinin merkezi olan Along'a 41 km mesafede, yerin 9,4 km altında meydana geldiğini duyurdu.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi. (Hindistan/DHA)
ETİKETLER: Hindistan
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