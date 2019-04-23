Mezopotamya Su Forumu - 2. bölüm | Çepeçevre Yaşam

Çepeçevre Yaşam 6-8 Nisan 2019 tarihleri arasında Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin Slemanî (Süleymaniye) kentinde gerçekleştirilen 1. Mezopotamya Su Forumunun ikinci bölümü ile ekranlarınızda.

"Yaşam için su, barış için su!" ana fikri etrafında gerçekleştirilen foruma 15 farklı ülkeden 150'den fazla kişi katıldı.

Dicle'yi Yaşatma Kampanyası ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin de dahil olduğu bir çok sivil toplum örgütü tarafından iki yıllık bir hazırlığın ardından Süleymaniye Üniversitesinde gerçekleştirilen MSF'de çok sayıda sunum ve atölyeler düzenlendi. Fotoğraf sergisi, müzikli bildiriler gibi renkli etkinliklerin de yer aldığı MSF'de yapılan sunumlar ve konuşmalarda devletlerin yıkıcı ve sömürücü su politikaları ortaya konulurken, sular üzerindeki antidemokratik karar mekanizmaları eleştirildi.

Özer Akdemir'in hazırlayıp sunduğu Çepeçevre Yaşam Mezopotamya Su Forumu'nun ikinci bölümünde bölgenin su ihtiyacını karşılayan Dukan Baraj Gölü gezisinin görüntüleri ve Süleymaniye Üniversitesi'nde yapılan forumdan yapılan oturumlar var. (Evrensel Web TV)

Mezopotamya Su Forumu - 1. bölüm | Çepeçevre Yaşam

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde "Mezopotamya Su Forumu"

"Mezopotamya Su Forumu" devam ediyor: Sular özgür akmalı