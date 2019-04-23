Filiz Kerestecioğlu: TBMM'de daimi Çocuk Hakları Komisyonu kurulsun

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, tüm çocukların hiçbir ayrım gözetilmeksizin haklarından eşit ve kolay bir şekilde faydalanmasının güvence altına alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde daimi bir Çocuk Hakları Komisyonu kurulması için kanun teklifi verdi.

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE VE ANAYASA'YA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye nüfusunun üçte birinin çocuklardan oluştuğunun vurgulandığı kanun teklifinde "Türkiye başta BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ve Ek Protokolleri olmak üzere, çocuk haklarının korunması için devlete yükümlülük veren birçok sözleşmenin tarafıdır" hatırlatması yapıldı.

Teklifin devamında Anayasa’nın 41. maddesindeki “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” ifadelerine dikkat çekildi.

"BÜTÜNLÜKLÜ BİR POLİTİKAYA İHTİYAÇ VAR"

Teklifte, bu yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için her türlü adli ve idari işlemde çocuğun yararını önceliklendirecek, bütün ilgili kurumların da bu esasla çalışmasını sağlayacak, çocuk haklarını ve çocuğa yönelik hizmetleri bütüncül bir biçimde ele alacak, planlayacak ve çocuk haklarının hayata geçirilmesini sağlayacak bir bütünlüklü politikaya ihtiyaç olduğunu belirtildi.

"KOMİSYON ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENECEKTİR"

Teklifin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Daimi bir TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, çocuk haklarıyla ilgili yapılması gereken hukuk reformlarını, uygulama hükümlerini ve çok yönlü politikaları belirlemek ve hayata geçirilmesini sağlamak adına, bu alanda çalışma yürüten diğer Bakanlık ve Meclis Komisyonları ile eşgüdümlü yürüteceği çalışmalarla önemli bir görev üstlenecektir.”

Teklifte kanunun amcı şöyle aktarıldı:

"Bu kanunun amacı Türkiye’de yaşamakta olan her çocuk için, kendilerinin, kanuni temsilcilerinin veya en geniş anlamı ile aile üyelerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, vatandaşlık veya göçmenlik durumu, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin haklarının ve üstün yararının gözetilmesini güvence altına almakla görevli TBMM’de Çocuk Hakları Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir." (İstanbul/EVRENSEL)