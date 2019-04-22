Türkiye’de çocuğun da adı yok: AKP iktidarında çocuk olmak

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle AKP iktidarı döneminde çocukların yaşadığı hak kayıplarına dair bir rapor hazırladı. Çocuk işçilik, çocuk cinayetleri, eğitim sisteminde yaşanan çarpıklık ve artan çocuk istismarı gibi konulara yer verilen raporda çarpıcı veriler paylaşıldı.

AKP döneminde çocuk işçiliğin her geçen gün arttığının ve yaklaşık 6 günde 1 çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiğinin belirtildiği raporda çalışan çocukların hem yaşam hem de eğitim hakkından mahrum kaldığı vurgulandı.

Raporda, 500 bin çocuğun mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırıldığı belirtilirken, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği sorununun Suriyeli çocukların da tarımda çalışmaya başlamasıyla giderek derinleştiği belirtildi.

ORTALAMA 6 GÜNDE 1 ÇOCUK İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİDİYOR

Türkiye'nin toplam nüfusu 2018 yıl sonu itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 920 bin 422 olarak kayıtlara geçti. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il ise yüzde 46,3 ile Şanlıurfa oldu.

Çocuk işçilik AKP ile hızla arttı. Çocuk işçi sayısı 2 milyonu aşan Türkiye’de her 5 çocuktan biri işçi. Çalışan çocukların yüzde 80’i ise kayıtdışı çalıştırılıyor.

2019’un ilk üç ayında 16 çocuk olmak üzere, son 6 yılda 365 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Türkiye’de her 6 günde 1 çocuk iş cinayetlerine kurban gidiyor. İş cinayetine kurban giden yirmi işçiden biri çocuk işçi.

Çocukların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesine en çok mevsimlik tarım işçiliğinde rastlanılıyor. Türkiye’de yaklaşık 500 bin çocuk mevsimlik tarımda çalışıyor. Rapora göre, yıllardır süregelen mevsimlik tarımda çocuk işçiliği sorunu, Suriyeli çocukların da tarımda çalışmaya başlamasıyla giderek derinleşti.

1 MİLYON 750 BİN ÇOCUK OKULLAŞAMADI

Raporda, Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri olarak eğitim sisteminde yaşanan çarpıklık gösteriliyor. Milli Eğitim istatistiklerine göre; 2017/18 öğretim yılında ilkokul seviyesinde (1-4. sınıf) okullaşma oranı yüzde 91,5, ortaokul’da (5-8. sınıf) 94,4 ve lise eğitiminde (9-12. sınıf) yüzde 83.5.

Rapordaki verilere göre, 4+4+4 ile özellikle ilkokul seviyesindeki okullaşma oranlarında ciddi bir düşüş gözleniyor. 4+4+4 sisteminden önce yüzde 98,67 düzeyinde olan okullaşma oranı yüzde 91,5’e geriledi. Ortaokul düzeyindeki okullaşma oranı ise yüzde 98,67’den yüzde 94,47’ye geriledi. Bu verilere göre ilk ve ortaokul düzeyinde yaklaşık 750 bin, lise düzeyinde ise yaklaşık 1 milyon çocuğun okullaşamadığı görülüyor.

ÇOCUK İSTİSMARINDA DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ

Hazırlanan raporda çocuk istismar vakalarının her geçen gün arttığı vurgulanıyor. Türkiye’de kadınların yüzde 26’sı 18 yaşından önce evleniyor, yüzde 10’u ilk çocuğunu 18 yaşından önce kucağına alıyor. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi.

Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son 10 yılda çocuk istismar davaları ise yüzde 700 arttı. (HABER MERKEZİ)