22 Nisan 2019 18:41

Özgür Özel: "Türkiye ittifakı" söyleminin samimiyetsizliği anlaşıldı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Evrensel'e konuştu: Erdoğan, Türkiye ittifakında samimiyse bakanları görevden alsın.

Özgür Özel: "Türkiye ittifakı" söyleminin samimiyetsizliği anlaşıldı

Fotoğraf: Cemil Seval/DHA

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    Birkan BULUT
    Ankara

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asker cenazesinde saldırıya uğraması ve öncesindeki “Türkiye ittifakı” tartışmalarına ilişkin gazetemize konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Erdoğan’ın, Türkiye ittifakı söyleminde samimiyse ilk iş olarak bakan Soylu ve Akar’ı görevden alması ve Bahçeli’nin söyleminden ayrıştığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurguladı.

    Özgür Özel bu yaşananlarda, seçim öncesi iktidar partisinin genel başkanı, İçişleri Bakanı ve bazı ileri gelenlerin kullandığı zehirli ve kutuplaştırıcı dilin etkili olduğuna dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hâlâ CHP’yi hedef alan açıklamalarla neredeyse ‘saldırının haklılığı’nı savunduğunu belirten Özel, “Ne bir öz eleştiri yapmış ne de ihmali nedeniyle üzüntülerini bildirmiştir. Bu, kabul edilebilir bir ton değildir” dedi.

    “SOYLU O KOLTUKTA OTURDUĞU SÜRECE HİÇBİR YURTTAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK”

    Süleyman Soylu’nun hem kullandığı dil ile ortamı zehirleyerek provokasyona zemin hazırladığını hem de istihbarat başta olmak üzere görevlerini yerine getiremediğini ifade eden Özel, “Bu saldırının ardından Parlamentoya önemli görevler düşmektedir. İçişleri Bakanı o koltukta oturduğu sürece yeni provokasyonlar yaşanacak demektir. İçişleri Bakanı o koltukta oturmaya devam ettikçe, bize gelen kınama telefonları ya da kınama açıklamalarının bir kıymeti bulunmamaktadır. Süleyman Soylu, o koltukta oturduğu sürece hiçbir yurttaşımızın can ve mal güvenliği bulunmamaktadır” dedi.

    Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin saldırıdan önce ve sonraki açıklamalarının, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın olay yerinde saldırıyı gerçekleştirenlerin adeta sırtını sıvazlayan değerlendirmelerinin ve Soylu’nun açıklamalarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Erdoğan’ın yaptığı “Türkiye ittifakı” söyleminin samimiyetsizliğinin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

    Özel, “Her ne kadar, karşımızda partimizi ve bizimle birlikte hareket eden siyasi partileri düşmanı olarak gören bir anlayış da olsa; CHP olarak ekonomi ve dış politika başta olmak üzere tüm sorunlu alanlarda yapıcı muhalefet etme kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.

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