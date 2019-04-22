    • Soma kararını veren mahkeme önünde açıklama: Sessiz kalmayacağız

    Soma Katliamının faillerinden Can Gürkan’ın tahliye edilmesi, İzmir Barosunun çağrısıyla kararı veren mahkeme önünde protesto edildi.

    22 Nisan 2019 17:27
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    İzmir Barosunun çağrısıyla, Can Gürkan’ın tahliyesine ve maden işletme yasağının kaldırılmasına karar veren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi önünde yapılan açıklamada karara tepki gösterildi.

    Açıklamaya katliamda yaşamını yitiren işçilerin aileleri, İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin yanı sıra Van Baro Başkanı da katıldı. Açıklama öncesi söz alan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel “Verilen bu karar, gerçeğin üstünü örtmeye yetmeyecektir. Katil hâlâ katil, suç ortakları ise hâlâ ayan beyan ortadadır” dedi. Van Baro Başkanı Zülküf Uçar da “Ailelerin acısını paylaşıyoruz ve Van Barosu olarak da takipçisi olacağız” diye konuştu.

    Katliamda yaşamını yitiren Maden İşçisi Ali Kavas’ın eşi Gülten Kavas “Benim eşim 3 günlük işçiydi. Can Gürkan için mi bu çocuklar babasız kaldı” diye tepki gösterdi. Katliamda oğlunu kaybeden Elmas Kaya da “Bu devlet bizden vicdanımızı aldı. Eğer bir gün benden önce ölürse buna sebep olanlar, sırf mezarlarına tükürmek için gideceğim” dedi.

    Oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden İsmail Çolak da “Bu karar yeni katliamların önünü açabilir bu karara itiraz ediyoruz. Davayı bir üst mahkemeye taşıyacağız. Adaleti göçük altından kömür çıkarır gibi yer üstüne çıkaracağız” diye konuştu.

    Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Avukatı Hatice Aslan Atabay, “Bu kararla yaşamını yitiren işçilerin, ailelerin, yakınlarının, bizlerin bir kez daha canına kastedildi. 301 madencinin ölümüne bilerek isteyerek sebep olmuş büyük patrona beraat, şirket yönetim kurulu başkanına 15 yıl hapis verip 5 yıl tutukluluk sonrası tahliye eden bağımsız yargı! Soma Katliamı’nda tüm sorumlular yargılanıp hak ettikleri cezaları alana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

    GMİS: SOMA KARARI ENDİŞE VERİYOR

    Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, istinaf mahkemesinin Soma Katliamı’nın baş sorumlusu Patron Can Gürkan’ın tahliyesine yönelik kararı eleştirdi. Yeşil, kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

    Yazılı açıklama yapan Yeşil, “Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamı dosyasında istinaf mahkemesi, duruşma açma gereği dahi duymadan, sadece gerekçeli kararı yaklaşık altı bin sayfa olan dosyayı üç ay gibi kısa bir süre içinde inceleyerek karar verdi ve cezaları onayladı. İşverenin madencilik yapma cezası da kaldırıldı. Maden işletmelerinde iş cinayetlerini meşrulaştırması endişesini taşıdığımız bu davanın mutlaka gözden geçirilmesini ve faciaya sebep olanların hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz” dedi.

    YENİ KATLİAMLARIN ÖNÜNÜ AÇAR NİTELİKTE

    İş cinayetlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Arayan İşçi Aileleri, yaptıkları yazılı açıklamayla Can Gürkan’ın serbest bırakılmasını kınadı.

    Yapılan açıklamada, “Anlaşılan Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamının baş sorumlusu olan Can Gürkan’ın maden sahalarına geri dönme konusunda acelesi var! İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin 14. Ceza Dairesinin bu kadar kısa sürede yaklaşık üç-dört terabaytlık Soma Katliamı dava dosyasını nasıl incelediği, 6 bin sayfalık kararı nasıl okuyup değerlendirdiği bile anlaşılamamıştır. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin ödül gibi kararı, yeni iş cinayetlerinin ve katliamlarının önünü açar niteliktedir. Dünya tarihine geçmiş böylesi büyük bir katliamı basit bir “kaza” gibi niteleyen mahkeme kararını kabul etmeyeceğiz! Tüm ailelerle birlikte mücadeleye devam edeceğiz” dendi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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