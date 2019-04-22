EMEP: Egemenlik halkındır, tek adam saltanatına devredilemez

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada, 99 yıl önce kişi ve aile saltanatının bertaraf edilmesi üzerine kurulan Cumhuriyet’in bugün bir tek adam rejimine dönüştürüldüğünü belirtti.

Saltanatın kaldırılması ve ulusal egemenliğin ilanından 99 yıl sonra Türkiye’deki siyasi tablonun beklenebileceği gibi, bunca yıllık demokratik kazanımların zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtmadığını vurgulayan Gürkan, “99 yıl önce kişi ve aile saltanatının bertaraf edilmesi üzerine kurulan Cumhuriyet bugün bir tek adam rejimine, siyaset kurumları da bu bir tek kişiye bağlı organlara dönüştürülmüştür.-‘Egemenlik Milletindir’ sloganıyla açılan ilk Meclis’ten bu yana; millet, iktidar partisine oy veren, onun etrafında hizalanmış seçmenden ibarettir. Geri kalanların çeşitli etiketlerle etiketlendiği ve makbul görülmediği bir yerde “millet”, insanları kutuplaştırmaya odaklanmış bir nüfus mühendisliği kavramıdır. Meclis ise herhangi bir kanun üzerinde müzakere bile yapılamaz hale getirilmiş; yasama yetkisi elinden alınmış bir kalabalığa indirgenmiştir” dedi.

“İKTİDAR İÇİN DEMOKRASİ GÖRÜNTÜYÜ KURTARDIĞI SÜRECE MAKBUL OLACAKTIR”

Bütün yetkileri kendinde toplayan bütün devlet kurumlarının kendisine bağlandığı tek adamın rejiminin iç politikadan dış politikaya, siyasetten kültüre kadar bütün toplumsal sorunlar konusunda karar verici bir konumda olduğuna dikkat çeken Gürkan şunları söyledi; “İç ve dış huzursuzlukların, işsizliğin, ayrıcalıkların, eşitsizliklerin başlıca sebebi haline de gelmiştir. Bu rejimi yürütenler seçimlerin göstermelik olması için de çaba harcamaktadır. En son yerel seçim sonuçlarını “mundar” etmek için yapılanlar, KHK ile kamu görevlerinden alınmış seçmenlerin oy kullanmasının seçim iptali için bir gerekçe haline getirilmeye çalışılması da göstermektedir ki, demokrasi görüntüyü kurtardığı sürece makbul olacaktır, iktidar partilerinin meşruiyetinin sorgulanmasını gündeme getirecek herhangi bir sonuç kabul edilmeyecektir. Bu keyfi yönetim tarzında, hesap sorma, denge-denetleme süreçlerinin büyük oranda bertaraf edilmesinin sonuçları eşitsizliğin giderek derinleşmesi, devlet ve kamu kaynaklarının talan edilmesi, işçi ve emekçilerin birikimlerinin rant havuzu haline getirilmesidir.”

“HALKIN BİZZAT YÖNETECEĞİ, DENETLEYECEĞİ BİR İKTİDAR İHTİYAÇTIR"

Ulusal egemenliğin ilanının yüzüncü yılına az kala tarihin aslında geriye çevrildiğini ifade eden Gürkan; “Ve bu nedenle halkın bizzat yöneteceği, denetleyeceği bir iktidar biçimi ihtiyaç haline gelmiştir. Ancak iktidarların evdeki hesapları meydanlarda, grevlerde ve bazen sandıklarda bozulur. Eşitlik özgürlük ve kardeşlik için güçlü bir mücadele geleneğinin olduğu Türkiye’de iktidar güçleri bütün nüfusa diz çöktürmeyi başaramamıştır. Başaramayacaktır da” dedi.

“HALKIN GERÇEK EGEMENLİĞİ İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

“23 Nisan’ın kendilerine ithaf edildiği çocuklarımızın her günlerinin bayram sevinci içinde, neşeyle geçmesi için; akşamları aç yatılmayan, sabahları hepsinin demokrasiye uyandığı bir ülke çocuklarımıza borcumuzdur” diyen Gürkan şu ifadeleri kullandı: “Çocukların emeklerinin sömürüldüğü, erken evliliklere zorlandığı, istismara ve şiddete maruz kaldıkları bir ülkede çocuk bayramı bir aldatmacadır. Ki bu yüzden de iktidar tarafından geçiştirilmekte ve mümkünse anılmamaya çalışılmaktadır. 23 Nisanlar çocuklar için sömürüsüz, sınıfsız, ayrıcalıksız bir dünya talebinin yükseltildiği bir gün olsun diye ve halkın gerçek egemenliği için mücadelemiz sürecektir.” (HABER MERKEZİ)