Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'yu suçladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ya dönük saldırıya dair açıklama yaptı.

Soylu bir yandan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını söylerken diğer yandan "Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kılıçdaroğlu" diyen Devlet Bahçeli'nin izinden giderek saldırıda CHP'nin HDP ile ilişkilerinin rol oynadığını belirtti.

Olayın dışarıdan bir provokasyonla yapıldığına dair bulgu olmadığını ifade eden Soylu, sonrasında Kılıçdaroğlu'yu suçlayıcı açıklamalar yaptı:

"Tepkinin bu hale dönüşmesi ne kadar yanlışsa, karşı karşıya kalınan olay üzerinden siyasal rant çıkarmak da o kadar tehlikeli ve yanlıştır.

Böyle hassas bir dönemde bir genel başkan cenazeye gelecekse, genel başkanın güvenlik ekibinin bunu güvenlik birimleriyle paylaşması esastır.

Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu meseleye bakışı, tam da bugün ihtiyaç duyduğumuz yapıcı ve birleştirici bir bakış değildir.

Kılıçdaroğlu'nun bu cenaze merasimine geleceğine dair güvenlik birimlerimize herhangi bir bilgilendirmesi söz konusu olmamıştır. Ne kendileri ne kendi güvenlik birimleri ne de parti yetkilileri bu noktaya dikkat etmemiştir. Dolayısıyla kimsenin haberinin olmadığı bir katılıma yönelik olarak örgütlü bir organizasyon iddiasında bulunmak da hakkaniyetli ve doğru bir yaklaşım değildir.

Sayın Kılıçdaroğlu meseleyi İçişleri Bakanı'na yıkacağına, olayın nedenini siyasi ortaklarına bir kez daha sormalıdır.

Bir taraftan PKK'nın siyasi koluyla HDP ile ortaklık yapıp daha sonra çıkan olayları İçişleri Bakanı'na yıkmak, tam anlamıyla seçim zamanında aldığı tutumda hafıza kaybıdır. Sizin hafızanız unutabilir ama milletin hafızası unutmamaktadır. Bu da bir güvenlik riski oluşturmaktadır."

Sosyal medyadan ve CHP'lilerden gelen "İstifa" çağrılarına yanıt veren Soylu, "Memleketime, ülkeme, milletime yapmış olduğum hizmetin bedelini ödemeye hazırım. Bunun tayin edicisi ne Kılıçdaroğlu'dur, ne de avanesidir" şeklinde konuştu.

CHP'DEN YALANLAMA

CHP'den Soylu'nun "Kılıçdaroğlu'nun bu cenaze merasimine geleceğine dair güvenlik birimlerimize herhangi bir bilgilendirmesi söz konusu olmamıştır" ifadesine yalanlama geldi. (HABER MERKEZİ)

Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi