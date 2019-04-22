22 Nisan 2019 09:21

Yükselişini sürdüren dolar haftaya 5,83 TL'den başladı (22 Nisan 2019)

Cuma günkü kapanışta satış fiyatı 5,80 TL olan dolar, yeni haftaya yükselişini sürdürerek 5,83 TL seviyesinde başladı.

Yükselişini sürdüren dolar haftaya 5,83 TL'den başladı (22 Nisan 2019)

Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

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    Küresel piyasalarda cuma günü Paskalya tatiline bağlı düşük hacimlerle 5,80 lira dolayında hareket eden dolar, yeni haftaya 5,83 lira dolayında başladı. Dövizlerdeki genel yükselişle avro 6,55 liraya sterlin de 7,57 liraya çıktı.

    Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar, 5,8340 liradan satılıyor. 6,5550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5570 lira olarak belirlendi.

    Dolar, geçen hafta Çin ekonomisine ilişkin verilerin beklenenden iyi gelmesi nedeniyle ve İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının etkisiyle 5,71 liraya kadar gerilemişti. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8080 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5400 lira olmuştu.

    PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

    ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyete son vereceği yönündeki resmi olmayan açıklamalar, petrol fiyatlarının yükselişe geçmesine neden oldu. ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 yükselerek 65,92 dolarla 31 Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, Brent petrolün varili ise 74,31 dolara kadar çıktıktan sonra Asya piyasalarında 73,70 dolar seviyesinde dengelendi.

    Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin buluşması gündemin odağına yerleşti. Trump'ın, Çin'in ardından Japonya ile de ticaret müzakerelerine başlamak istediği belirtilmişti. ABD ve Çinli yetkililerin müzakerelerinden henüz net bir sonuç çıkmazken, mayıs ayında konunun netleşebileceği belirtiliyor.

    AVRUPA'DA ŞİRKET BİLANÇOLARI İZLENECEK

    Avrupa tarafında, cuma günü Paskalya tatiline giren piyasaların büyük çoğunluğu bugün de kapalı olacak. Bu hafta Avrupa genelinde açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini bildiren analistler, çarşamba günü Almanya'da yayımlanacak Ifo endekslerinin de veri takviminde öne çıktığını kaydetti.

    ASYA'DA GÖZLER JAPONYA MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARINDA

    Asya tarafında, bu hafta perşembe günü Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı gündemin odağında yer alırken, bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise İran'dan petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılabileceği haberi ile kapanışa yakın yüzde 1,5 değer kaybetti.

    TCMB'NİN PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ

    Yurt içi piyasalarda, geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olması nedeniyle düşük işlem hacimli bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,03 azalışla 96.861 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, perşembe günkü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını vurguladı. TCMB'nin yüzde 24 olan politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediği aktarıldı.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.000 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, dolar/TL'de 5,8450'nin önemli direnç olarak dikkati çektiğini söyledi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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