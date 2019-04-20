20 Nisan 2019 16:08

Memur-Sen 6. genel kurulunu gerçekleştiriyor

Memur-Sen Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, "Belediyelerde kazanmanın kibriyle hareket edenler var" dedi.

Memur-Sen 6. genel kurulunu gerçekleştiriyor

Memur-Sen 6. Genel Kurulunu Ankara'da gerçekleştirdi | Fotoğraf: Memur-Sen

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    Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da gerçekleştiriyor. Genel kurulda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yerel seçimlerin ardından üyelerine yönelik baskı, mobbing ve şiddet olduğunu savundu. Diğer sendikalara yönelik suçlamalarda bulunan Yalçın, “Kazanmanın kibiriyle şımaranlara uyarı eylemleriyle mektup gönderdik ve ihtar çektik. Bu tehdit, şantaj, yıldırma devam ederse sesimizi daha da yükselteceğiz” şeklinde konuştu. Genel Kurula katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Memur-Sen’e sahip çıktı. Gül, belediye başkanları değişen yerlerde sendikal faaliyetleri engellemek isteyenlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

    Memur-Sen Konfederasyonu’nun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara Büyük Anadolu Otel’de gerçekleşiyor. Kurula, delegelerin ve misafirlerin yanısıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

    Açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak çatışmadan kazanılabildiğini tüm dünyaya gösterdiklerini, sendikal mücadeleye yeni soluk getirerek saygınlık ve itibar kattıklarını savundu.

    "EMEKÇİNİN ADINI KULLANIP HÜKÜMET DÜŞÜRME AYMAZLIĞINA DÜŞMEDİK"

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın | Fotoğraf: Memur-Sen

    Memur-Sen’in mali ve sosyal hakların yanı sıra çalışma şartlarını da iyileştirdiğini belirten Yalçın, “Toplu sözleşme hakkının mimarı Memur-Sen, kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üreten, beklentilerinin karşılanmasını sağlayan hükümler içeren, demokratik ve sendikal hakların genişlemesine yön veren toplu sözleşmelerin de mimarı oldu, olmaya da devam edecek” dedi. İdeolojik bir emek mücadelesi içerisinde olmadıklarını savunan Yalçın, “İşçinin, emekçinin adını kullanıp hükümet düşürme aymazlığına, çeteciliğe, şantajcılığa, darbeciliğe asla prim vermedik. Kamu görevlilerinin sendika kurmasının yasak olduğu dönemlerde toplu sözleşme, sendika kurma hakkına, özgürlük alanlarının genişletilmesi mücadelesine mücadelemizle öncülük ettik” şeklinde konuştu.

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    "KADROLU İSTİHDAM VE EK GÖSTERGE TALEBİMİZ YERİNE GETİRİLMELİ"

    Önümüzdeki süreçte toplu sözleşme için taleplerini paylaşan Yalçın, herkes için kadrolu istihdam ve ek gösterge düzenlemesini gündeme getireceklerini söyledi. Yalçın, “Huzurunuzda Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 24 Haziran seçimlerinde ek gösterge konusundaki talebimize meslek grubu isimleri ifade ederek bir kayıt düştü, söz verdi. Biz de bunun kapsamı genişletilerek bütün kamu görevlilerinin mağduriyetini ortadan kaldıracak şekilde bir an önce ek gösterge talebinin yerine getirilmesini istiyoruz” dedi. Yalçın, devlet memurlarının siyaset ve grev hakkı tanınması, enflasyon farkının 6 aylık dönemlerde değil, Eşel Mobil sistemine göre verilmesi gerektiğini söyledi.

    "YETKİSİZ SENDİKALAR TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA OLMAMALI"

    4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanununun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilmesini isteyen Yalçın, diğer konfederasyonlara yönelik suçlamalarda bulundu. Yalçın,  Hem masa, hem de yasa daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı. Yetkili sendikanın yanına birer tane yedek masa koyarak yetkisiz sendikaları da oraya dahil ederek kamu görevlilerinin masadaki pazarlık gücünü kırmaya çalışan, masaya oturduklarında kamu görevlileri ‘ne kazanır’ değil, ‘Memur-Sen ne kaybeder’ hesabı içerisinde bulunanların masanın dışarısına çıkarılması dışarıdan istediği kadar konuşması gerekiyor” şeklinde konuştu.

    "EL DEĞİŞTİREN BELEDİYELERDE ÜYELERİMİZE BASKI, ŞİDDET, MOBBİNG VAR"

    Fotoğraf: Memur-Sen

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından üyelerine istifa baskısı yapıldığını savunan Yalçın, “Ağızlarından özgürlük, demokrasi, insan hakları cümlelerini düşürmeyenler, ‘herkese saygılıyız’ diyenler ve ekranlar karşısında şirinlik yapanlar 31 mart seçimlerinden el değiştiren belediyelerde üyelerimize şiddetin, baskının, yıldırmanın, mobingin alasını yapıyorlar. Daha mazbataları bile verilmeden üyelerimize istifa baskısı yapıyorlar. Seçimlerden önce kurdukları cümleler reklam yüzleriydi, şimdiki halleri gerçek yüzleri” şeklinde konuştu.

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    "TERÖR ESTİREN SENDİKALAR VAR"

    3 bine yakın üyelerinin istfa ettirildiğini söyleyen Yalçın, bu duruma sessiz kalmayacaklarını söyledi. Yalçın, “Arka bahçeleri oldukları belediyelerde terör estiren, sağımız ve solumuzdaki sendikalar yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altına alınan örgüt kurma, örgütlere katılam hakkını açıkça çiğnemektedirler. Bütün kamu görevlilerinin masasına istifa formunu daha mazbatayı almadan dizen, baskı yapanlar suç işliyorlar. Çalışanların özgür sendikal tercihini baskıyla değiştirmeye kalkanlar  üyelerimizin itibar etmediği sendikalara geçmeleri için tehdit ve baskı yoluna başvuranlar tarih millet ve yargı önünde hesabını verecektir. Kazanmanın kibiriyle şımaranlara uyarı eylemleriyle mektup gönderdik ve ihtar çektik. Bu tehdit, şantaj, yıldırma devam ederse sesimizi daha da yükselteceğiz” şeklinde konuştu. ” dedi.

    SENDİKA, BAKANIN AKLINA MEMUR-SEN OLUNCA GELDİ

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuşmasında Memur Sen’e destek verdi. Gül, belediye başkanları değişen yerlerde sendikal faaliyetleri engellemek isteyenlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Gül, “İsteyen istediği sendikaya üye olabilir. Üye olmak da olmamak da uluslararası sözleşmelerin güvencesi altında. Asla dayatmada, basıda bulunamazsınız. 31 Mart’a kadar sürdüğünüz makyajlar 1 Nisan’da dökülmesin. İster kamu görevlisi ister işçiler olsun herkesin özgürlüğü, herkesin hakkı vardır” şeklinde konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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