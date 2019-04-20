Konya'da üzerine yem çuvalları düşen işçi yaşamını yitirdi
Konya'da fabrikada üzerine yem çuvalları devrilen işçi Murat Ünlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Konya'da çalıştığı fabrikada perşembe günü üzerine yem çuvalları devrilen işçi Murat Ünlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Karatay ilçesinde bulunan bir yem fabrikasında çalışan Murat Ünlü, kamyona yem yükleme sırasında üzerine devrilen yem çuvallarının altında kaldı. Ağır yaralanan Ünlü, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Ünlü, dün yaşam mücadelesini kaybetti. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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