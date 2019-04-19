İmamoğlu: 31 Mart-18 Nisan arası için duyum değil tespitlerimiz var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin veri tabanının incelenmesi talimatına ilişkin “Özellikle 31 Mart-18 Nisan arasında duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var” dedi.

İstanbul Ticaret Odasının eski Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze töreni sonrası soruları yanıtlayan İmamoğlu’nun iktidara yakın medyada yer alan “Kozmik odaya giriliyor” şeklindeki iddialara yanıtı şöyle oldu:

“Kesinlikle öyle değil. Biz kamu adına görev yapıyoruz. Kamunun verilerini korumak zorundayız. Görevli arkadaşlarımız İBB’nin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaşma yaptığı firmanın bir görevlisi. Gayet mevzuata uygun bir şekilde zapt altına alınarak tespitler yapılarak 31 Aralık-31 Mart ve dün tarihli kayıtlar arşivlendi, imza altına alındı. Yetkili kişiler tarafından geleceğe en sağlıklı şekilde sağlanması adına, gerektiğinde ordaki süreçlerin tekrar irdelenmesi açısından. Özellikle 31 Mart-18 Nisan arasında duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı bir şekilde kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur, bizim öyle kozmik odayla falan işimiz olmaz. Bu devletin hafızası. Onu koruyoruz 16 milyon insan adına.”

İmamoğlu, “Verilerin analizlerini paylaşacak mısınız?” sorusuna da “Gayet tabii, kamuya açık, şeffaf olma sözü verdik. Hem kamuya duyuracağız hem gerekli hukuki işlemleri yapacağız. Umuyoruz devletimize, milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır ama ne yazık ki bazı tespitlerimiz var. Kanıtlandığında paylaşacağız, netleştikten sonra” yanıtını verdi.

YILDIRIM: HUKUKUN İÇERİSİNDE OLMASI GEREKİR

Bu konuda bugün konuşan AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise "Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa söyleyecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Birisi herhalde başkanın imzasını taklit etti, yazılı talimat yaptı. Eğer böyleyse bu daha vahim bir şey. Umarım böyle değildir. Tabii ki Belediye Başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Ama bütün işleyişin hukukun içerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır" dedi.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'I KARŞILAMASINI DEĞERLENDİRDİ: GAYET DOĞAL

Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılaşamasına dair "Karşılaşmamız gerekiyor çünkü biz bu millete hizmet eden iki makama sahibiz. Bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi, bu ülkenin normalleşmesi demek" yorumu yaptı. İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisine "Hayırlı olsun" deyip demediği şeklindeki soruya "Öyle bir cümle kullanmadı" karşılığını verdi.

İmamoğlu, Erdoğan'ın "Dönem kızgın demiri soğutma dönemidir" ifadesini "Keşke demir hiç ısınmasaydı. Seçim süreçlerinde bunlar oluyor. Tabii ki soğusun, barış olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her bakış açısı bizim için bir kazanım" diye yorumladı.

"KURGU" İDDİASINA YANIT

İmamoğlu'nun dün İBB'de tüm personele aynı yemeğin çıkması yönündeki uyarısı sonrası iktidara yakın medyada "Kurgu" iddiaları ortaya atılmıştı. Gazetecilerin "Menüde bugün ne vardı" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Menüyü sormadım. Bazı şeyler de var tabii, üzülüyorum, oraya girdik, kurgu vs. Ben her zaman gezerim, orada o eşitsizliği görünce de uyardım. Ama bugün sormadım muhtemelen dikkat etmişlerdir. Yani tek tip yemiş arkadaşlar. İnsanların yediği yemeğin en üst idareciden en vasıfsız çalışanına kadar aynı yemeğin yenmesini zaten talimat olarak vermiştim." (HABER MERKEZİ)

İmamoğlu'nun "İBB veri tabanını inceleme" yazısına mahkeme engeli