İmamoğlu'nun açıklamasının ardından herkes Google'da antrikotu aradı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye mutfağında "Yemekte ne var" sorusuna "antrikot" yanıtını almasının gündem olmasının ardından antrikot kelimesi Google'de en çok aranan kelime oldu.

İmamoğlu'nun dün mesaisinin ilk gününde belediyede çalışanlarla tanıştığı sırada mutfak bölümünde "Yemekte ne vardı bugün" sorusuna "Musakka vardı. Sizin için de antrikot" yanıtını aldı. İmamoğlu, "Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak’ dedi.

Açıklamanın yayımlandığı 18 Nisan tarihinden itibaren Google'da antrikot kelimesinin arama popülerliği yüzde 2'den yüzde 100'e fırladı.

Kelimenin en çok arandığı iller ise Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hatay, Adıyaman oldu. Antrikot kelimesini arayan kullanıcılar aynı zamanda "Musakka nedir", "Ekrem İmamoğlu antrikot" sorgulatmaları da yaptı.

ANTRİKOT NEDİR?

Fransızca'da, entrecôte kelimesi biftek için kullanılan bir sığır eti kesim anlamına gelir. Geleneksel bir entrecôte, İngilizce konuşan dünyanın farklı bölgelerinde kaburga, kaburga, kulüp, Scotch fileto veya Delmonico olarak bilinen bifteklere karşılık gelen kaburga bölgesinden gelir. (HABER MERKEZİ)