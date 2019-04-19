Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | 19 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim açıklamaları, belediyeye uğramadan maaşa bağlananlar, Pelikancılar, Soma davası, Ayşe öğretmene verilen hapis cezası ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

19 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)