    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | 19 Nisan 2019

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    19 Nisan 2019 08:57
    Son Güncellenme Tarihi: 19 Nisan 2019 10:16
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim açıklamaları, belediyeye uğramadan maaşa bağlananlar, Pelikancılar, Soma davası, Ayşe öğretmene verilen hapis cezası ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    19 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)

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    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | 19 Nisan 2019
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | 19 Nisan 2019

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

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