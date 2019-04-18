Ayşe Öğretmen için imza kampanyası başlatıldı

Bölge illerindeki sokağa çıkma yasakları döneminde “Çocuklar ölmesin” dediği için “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla mahkum edilen Ayşe Çelik için başlatılan imza kampanyasında Anayasa Mahkemesi, (AYM) Ayşe Çelik'in itirazını bir an önce karara bağlamaya çağrıldı.

Anayasa Mahkemesi, Ayşe Öğretmenin başvurusunu görüşecek zaman bulamadı, erteleme süresi doldu ve Ayşe Çelik tekrar hapse girdi.

Ayşe Çelik için başlatılan kampanya görseli change.org sitesinden alınmıştır

“Dusun Think” tarafındandan change.org’ta başlatılan kampanyada “Ayşe Öğretmen aslında hepimiz adına cezaevine girdi. Çünkü Ayşe öğretmen şahsında ‘barış’ yargılandı, ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı. Başından sonuna dek bir hukuk katliamı olan bu sürecin sonunda Ayşe Öğretmen özgürlüğünden, kızı da annesinden mahrum artık. Çelik hapis altındayken de ülkede hiçbirimiz özgür değiliz” denilerek Anayasa Mahkemesine Ayşe Çelik'in itirazını bir an önce karara bağlama çağrısı yapıldı. (HABER MERKEZİ)