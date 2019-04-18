Ekrem İmamoğlu: Demirtaş’ın çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Kürtçe kültür programında Kürtçe şarkıların da Ermeni ve Lazca şarkıların da olabileceğini söyledi, “Bu toplum bunları aşarsa inanın en büyük kardeşlik, en büyük birlik orda olur” İfadelerini kullandı. İmamoğlu HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da “Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı” ifadelerini kullandı.

Erbil merkezli Rudaw'a konuşan İmamoğlu, belediyenin kültür programlarında Kürtçenin de görülebileceğini ifade etti.

İmamoğlu şöyle devam etti: “Kürt hemşerimin başka ihtiyaçları da vardır. Bana diyorlar ki ‘Biz dilimizi öğrenmek istiyoruz.’ Gayet doğal tabi. Kendi ilçemizde bile bu talepte bulunan insanların belediyenin yapabileceği bir kurstur bir eğitimdir bunda hiçbir sıkıntı yok ki. Bırakın benim Kürt vatandaşlarımı. Nijeryalısı geliyor diyor ki ben şu dili öğrenmek istiyorum. Yine ilçemde yaşadığım bir konu; ev ziyaretleri esnasında üç dört kadın grubuna katıldım, oy da aldığımız bir kitle değildi. Dediler ki, ‘Başkanım Arapça kursuna ihtiyacımız var.’ Bilmiyordum, ‘Neden’ diye sordum, ilahiyat okuduklarını söylediler. Açık öğretimde ilahiyat olduğunu gerçekten bilmiyordum ama üç yıldır Beylükdüzü’de Arapça kurslarımız var. Toplumun ihtiyacı olan her unsuru karşılamakla yükümlüsünüz.”

“KÜRTÇE DE SÖYLEYEBİLİR, LAZCA DA, ERMENİCE DE SÖYLEYEBİLİR”

“Belediyenin kültür programlarında Kürtçeyi de görebilecek miyiz?” sorusuna da İmamoğlu şöyle yanıt verdi: Niye olmasın? Bir kültür programında Kürtçe şarkı söyleyen bir gurubun gelip orda şarkı söylemesine kim mani olabilir? Kürtçe de söyleyebilir, Lazca da, Ermenice de söyleyebilir. Bu şehirde biz dünyanın her bölgesinden insanları getirip onların kültürlerini sahneliyorsak benim vatandaşımın diliyle orada bir kültürel faaliyette bulunamasa neden karşı olalım? Bunları aşmamız lazım. Bu toplum bunları aşarsa inanın en büyük kardeşlik, en büyük birlik orda olur.”

“DEMİRTAŞ'IN BARIŞÇIL, UZLAŞMACI VE EVRENSEL DEĞERLERİ ÖNE ÇIKARAN DİLİ VARDI”

Edirne cezaevinde tutuklu olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak, “Siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim. Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hâlâ aynı kanaatteyim" dedi. (HABER MERKEZİ)