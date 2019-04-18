18 Nisan 2019 14:01

İstanbul Havalimanı taksi ücretleri belli oldu

İstanbul Havalimanı taksi ücretleri açıklandı. Buna göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy’den, en yüksek 272 TL ile Şile’den gerçekleşiyor.

İstanbul Havalimanı taksi ücretleri belli oldu

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Havalimanına ilçe ilçe ulaşım taksi tarifesini açıkladı. İstanbul’un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy’den, en yüksek ücret ise 272 TL ile Şile’den gerçekleşiyor.

    Şehrin ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş’tan İstanbul Havalimanı taksi tarifesi 145 TL yazarken, bu ücret Kadıköy’den 168 TL, Şişli’den 147 TL, Esenyurt’tan 155 TL ve Beylikdüzü’den 154 TL olarak hesaplanıyor. Bu rakamlara yol ve köprü ücretini de ayrıca dahil etmek gerekiyor.

    İstanbul Havalimanında tam kapasiteye ulaşıldığında 1000 taksi görev yapacak. Bu araçların 800’ü sarı taksi, 100’ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100’ü de Vito tarzı lüks taksi olarak planlandı.

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada taksimetre açılışının 4 TL ve kilometre başına 2.5 TL olduğunu kaydetti. Aksu, “Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar da sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır.” dedi.

    İLÇE İLÇE İSTANBUL HAVALİMANI TAKSİ ÜCRETLERİ

    AVRUPA YAKASI

    Arnavutköy 16,7 km 52,00 TL + köprü ve otoban

    Avcılar 49,1 km 130,00 TL + köprü ve otoban

    Bağcılar 34,4 km 98,00 TL + köprü ve otoban

    Bahçelievler 50,4 km 135,00 TL + köprü ve otoban

    Bakırköy 55 km 147,00 TL + köprü ve otoban

    Başakşehir 39,3 km 110,00 TL + köprü ve otoban

    Bayrampaşa 42,7 km 117,00 TL + köprü ve otoban

    Beşiktaş 54,3 km 145,00 TL + köprü ve otoban

    Beylikdüzü 60,1 km 154,00 TL + köprü ve otoban

    Beyoğlu 53,6 km 145,00 TL + köprü ve otoban

    Büyükçekmece 58,4 km 157,00 TL + köprü ve otoban

    Çatalca 41,7 km 115,00 TL + köprü ve otoban

    Esenler 34,9 km 97,00 TL + köprü ve otoban

    Esenyurt 57,7 km 155,00 TL + köprü ve otoban

    Eyüp 19,3 km 60,00 TL + köprü ve otoban

    Fatih 47 km 127,00 TL + köprü ve otoban

    Gaziosmanpaşa 43,6 km 120,00 TL + köprü ve otoban

    Güngören 46,3 km 130,00 TL + köprü ve otoban

    Kağıthane 33 km 92,00 TL + köprü ve otoban

    Küçükçekmece 51,1 km 137,00 TL + köprü ve otoban

    Sarıyer 44,1 km 112,00 TL + köprü ve otoban

    Silivri 86,9 km 227,00 TL + köprü ve otoban

    Sultangazi 34,7 97,00 TL + köprü ve otoban

    Şişli 54,5 km 147,00 TL + köprü ve otoban

    Zeytinburnu 47,9 km 130,00 TL + köprü ve otoban

    ANADOLU YAKASI

    Ataşehir 54,8 km 150,00 TL + köprü ve otoban

    Beykoz 51,2 km 138,00 TL + köprü ve otoban

    Çekmeköy 71,3 km 188,00 TL + köprü ve otoban

    Kadıköy 63,5 km 168,00 TL + köprü ve otoban

    Kartal 96,9 km 252,00 TL + köprü ve otoban

    Maltepe 83 km 217,00 TL + köprü ve otoban

    Pendik 94,6 km 247,00 TL + köprü ve otoban

    Sancaktepe 73,7 km 195,00 TL + köprü ve otoban

    Sultanbeyli 73,8 km 195,00 TL + köprü ve otoban

    Şile 105 km 272,00 TL + köprü ve otoban

    Tuzla 85,7 km 225,00 TL + köprü ve otoban

    Ümraniye 54,3 km 145,00 TL + köprü ve otoban

    Üsküdar 58,9 km 160,00 TL + köprü ve otoban (HABER MERKEZİ)

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