AKP'den asgari ücretlilere yine 'çay-simit' hesabı

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun günde üç öğün çay-simit tüketildiğinde asgari ücretlilerin geçinebileceğini ima etmesi tepki çekti.

Akbaşoğlu, Çankırı’da bir bardak çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu belirtip “5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar, 2 bin 20 lira. Koyduk kenara. Bir çay, bir simit iki lira. Beş kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira ne yapar; demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü? Soruyorum matematik yaptık muhterem, şöyle kalk bakayım ayağa” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Açlık sınırının altında bir ücretle hayatta kalmaya çalışanlarla adeta alay eden bu sözler büyük tepki çekti. Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun yaptığı çay-simit hesabı sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

içiyor, ve Kıyamet biraz daha yaklaşıyor. pic.twitter.com/Hgo9w0HlP7 — Mehmet Efe (@guneyli_cocuk) 17 Nisan 2019

ÇAY-SİMİT HESABI YENİ DEĞİL

Daha önceki yıllarda da AKP'li bakanlar benzer hesaplar yaparak açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca işçiye asgari ücret güzellemeleri yapmıştı. Tayyip Erdoğan başbakanlık görevini yürüttüğü 2013’te benzer bir hesaba girişmişti. O dönem bütçeye dönük eleştirileri yanıtlayan Erdoğan da asgari ücreti çay-simit hesabıyla savunmuş ve Akbaşoğlu'nun açıklamalarıyla hemen hemen aynı cümleleri kurmuştu:

"2002’de, asgari ücret 184 liraydı. Beş kişilik bir aile, günde üç öğün çay ve simitle geçinse 270 liraya ihtiyaç vardı. Yani asgari ücret, çay ve simide yetmiyordu. Bugün bu hesabı yaptığınızda, asgari ücret 804 lira. Beş kişilik bir aile, üç öğün çay ve simit tüketse, ihtiyacı olan miktar 450 lira. 11 yıl önce asgari ücret, çay ve simide yetmezken bugün ise asgari ücretin yarısı buna yetiyor."

Yine dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise katıldığı bir televizyon programında asgari ücretle ilgili bir soru üzerine “Peynirin kilosunun fiyatı bellidir, ekmeğin fiyatı bellidir. Asgari ücretle geçinirsiniz. Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok” demişti.(HABER MERKEZİ)