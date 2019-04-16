Çırağan’da avukata yapılan işkence meclis gündemine taşındı

Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun İstanbul Çırağan’da Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğününün yapıldığı esnada yolun trafiğe kapatılmasının nedenini sorduğu için darbedilmesi Meclis gündemine taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İstanbul'da, Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’ndaki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darbedildiğini belirterek “Çırağan Sarayı önünde Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nu darp eden ve işkence yapan Cumhurbaşkanlığı korumaları kimlerdir? Bu kişiler hakkında idari ve hukuki soruşturma başlatılmış mıdır? Bu kişiler bu cesareti kim ya da kimlerden almaktadır?” diye sordu.

Antmen, yaşanan olay ve darp sonrasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasına ilişkin zorla tutanak imzalatılan avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun, bir gece gözaltında kaldıktan sonra sulh ceza hâkimi tarafından ev hapsine alındığını belirtti.

CHP’li Vekil önergesinde “Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikâh şahitliği yaptığı düğün için Çırağan Sarayı’nın önündeki caddenin bir bölümü trafiğe kapatılmıştır. Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun da içinde bulunduğu otobüs Çırağan Sarayı önünde trafiğe takılmış, yarım saat süren bekleyişe rağmen trafik akmayınca yolcular otobüsten inmiştir. Daha sonra Avukat Sertuğ Sürenoğlu, otobüsten inerek orada güvenlik için bulunan polislere, yolun neden kapatıldığını sormuş, bu diyaloglar esnasında çevrede bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları, Sürenoğlu'nu Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla koruma aracına almıştır. Burada ters kelepçe vurulan Sürenoğlu'nun gözleri bağlanmış ve darbedilmeye başlanmıştır. Avukat Sürenoğlu’na yapılan işkence araç içerisinde 2 saat sürmüştür” ifadelerini kullandı.

ALPAY ANTMEN’İN ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR

Çırağan Sarayı önünde Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nu darp eden ve işkence yapan Cumhurbaşkanlığı korumaları kimlerdir?

Bu kişiler hakkında idari ve hukuki soruşturma başlatılmış mıdır?

Bahsi geçen korumaların, avukat Sertuğ Sürenoğlu'na, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasını kabul eden bir tutanağı zorla imzalattığı, aksi takdirde işkencenin devam edeceği tehdidinde bulunduğu iddiaları doğru mudur?

Doğruysa bu kişiler bu cesareti nereden ve kimlerden almaktadır?

Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun işkence kayıtları, görüntüleri ve bilgileri ortaya çıkartılmış mıdır?

Cumhurbaşkanlığı korumaları dışında işkence ve darpta yer alan kamu görevlisi bulunmakta mıdır? Varsa bunlar kimlerdir?

Trafik neden yarım saat süreye yakın kapatılmıştır?

İki ailenin düğünü nedeniyle binlerce insanın bekletilmesini doğru buluyor musunuz?

Trafiğin kapatılması ile; bölgede ambulansın, itfaiyenin ya da acil bir müdahale gerektiren olayın yaşanması durumunda vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye sokulmuş olmuyor mu? (HABER MERKEZİ)