16 Nisan 2019 11:40

Erdoğan'ın korumaları, Demirören-Kalyoncu düğününde avukatı darbetti

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğünü sırasında "yol neden kapalı" diye soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu, Erdoğan'ın korumaları tarafından darbedildi.

Erdoğan'ın korumaları, Demirören-Kalyoncu düğününde avukatı darbetti

Ekran görüntüsü, TBB Başkanı Feyzioğlu'nun Facebook'tan yayımladığı videodan alınmıştır. 

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    Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’ndaki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından feci şekilde darbedildiği ortaya çıktı. Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun maruz kaldığı polis şiddetine dair tutanak ortaya çıktı. Tutanakta “şahsın direncini kıracak şekilde güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği” kaydedildi.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahitliği yaptığı düğün için Çırağan Sarayı’nın önündeki caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Evine gitmek için otobüse binen Muğla Barosu’na kayıtlı Avukat Sertuğ Sürenoğlu, Çırağan önünde trafiğe takıldı. Yarım saat süren bekleyişe rağmen trafik akmayınca yolcular otobüsten indi.

    Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre; saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda Sürenoğlu, otobüsten inerek orada güvenlik için bulunan polislere, yolun neden kapatıldığını sordu. Bu sırada çevrede bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları, Sürenoğlu'nu Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla koruma aracına aldı. Burada ters kelepçe vurulan Sürenoğlu'nun gözleri de bağlandı ve darbedilmeye başlandı. Koruma aracı, daha sonra Çırağan Sarayı içerisine alındı. İşkence, araç içinde yaklaşık 2 saat sürdü.

    Korumalar, Sürenoğlu'na Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasını kabul eden bir tutanağı imzalamasını, aksi takdirde dayağın devam edeceği tehdidinde bulundu. Zor durumda kalan Sürenoğlu tutanağı imzaladı, korumalar Sürenoğlu'nu polise teslim etti.

    EV HAPSİ KARARI

    Cumartesiyi pazara bağlayan gece gözaltında kalan Avukat Sertuğ Sürenoğlu, pazar günü Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Savcının tutuklama talep ettiği Sürenoğlu, sulh ceza hâkimi tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

    KORUMALARININ TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI: ŞAHSIN DİRENCİNİ KIRACAK ŞEKİLDE GÜÇ KULLANARAK...

    Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun maruz kaldığı polis şiddetine dair tutanak ortaya çıktı. Tutanakta “şahsın direncini kıracak şekilde güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği” kaydedildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasını reddeden Sürenoğlu, “O civarda Cumhurbaşkanı olduğunu dahi bilmiyordum” ifadesini kullanmıştı.

    T24’ten Gonca Tokyol’un haberine göre; olay yeri yakalama tutanağında yer alan polis anlatımları da Sürenoğlu’nun ifadesini doğruladı. Tutanakta, Sürenoğlu’nun “Şerefsiz köpek, bir düğün için yol mu kesilir lan” dediği iddia edilirken; “Fiziksel olarak tarafımıza gelmiş şahsın direncini kıracak ölçüde bedeni güç kullanarak şahıs tarafımızdan etkisiz hale getirilmiş daha sonra şahıs tarafımızdan kelepçelenerek intikal noktası olan Çırağan Sarayı’nda görevli olan polislere teslim edildi” dendi. 

    TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI METİN FEYZİOĞLU: ÇAPULCU, KABADAYI, ÇETE ÜYESİ

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında yaşanan olayı anlatarak sert tepki gösterdi. Feyzioğlu "Allah belanızı versin. Şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam" dedi.

    Feyzioğlu şu şekilde konuştu:

    “Ona bunu yapanlar ise devletimizin polis üniforması giydirdiği, polisliğin yüz karası 3-5 kabadayı. Benim devletimin verdiği silahı, kimlik kartını taşıyan ama benim devletimin verdiği silahı taşıyan ama polis olmayı becerememiş çapulcu, kabadayı, çete üyesi. Bu çocuğa kafa travması geçirten Türk polisi üniforması giyen, insanlığa ve polisliğe layık olmayan sefil yaratık. Ben bu işin peşini bırakmam. And olsun bırakmam.

    Savcının kafası gözü patlatılmış vatandaşı tutuklamaya sevk etmesine de tepki gösteren TBB Başkanı, “Kanun bilmiyor hakim de. Elimde malzeme yok ama suç cumhurbaşkanına hakaret ya, ev hapsi veriyor. Sen hangi fakültede okudun? Sana kim hukuk okuttu?" dedi.

    Avukat hakkında dava açıldığında kendisiyle birlikte yüzlerce avukatla savunacaklarını belirten Feyzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    Onu bu hale getiren polis kılıklılar hakkında o mahkemeden suç duyurusu çıkartacağız. Sayın İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği değerli dostum İstanbul Emniyet Müdürü bu adamların yakasına yapışın.” 

    BURSA BAROSU: POLİSLER YARGI KARŞISINA ÇIKARILMALI

    Bursa Barosu da yaptığı açıklamada, “Sertuğ Sürenoğlu’na işkence eden polislerin tespit edilip, yargı karşısına çıkarılması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevidir” denildi. Baro, “Meslektaşımızın uğradığı işkence sebebiyle herhangi bir işlem yapmayıp adli görevi ihmal eden, işkence faillerini değil mağduru sorguya sevk ederek görevini kötüye kullanan soruşturma savcısına derhal işten el çektirilerek hakkında soruşturma başlatılmalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

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